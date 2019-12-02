Активист Майдана пожаловался на травлю в Германии

Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук после переезда в Германию пожаловался на издевательства и травлю в ФРГ из-за событий на Украине.

По словам Яремчука, он вместе с отцом, у которого было гражданство Германии, участвовал в киевских событиях 2013 года: оба жили в палаточном городке и, будучи медиками, следили за здоровьем участников протеста, а когда началась операция в Донбассе, отправились воевать в рядах нацбатов, передает РИА «Новости».

Позднее семья переехала из Полтавы в Германию. «Весь переезд с оформлением документов длился около года и в результате в июле 2017-го мы оказались в Ганновере», – рассказал Яремчук в своем блоге на портале «Корреспондент.net».

По его словам, жившие в Германии родственники отрицательно отнеслись к событиям на Украине, а участие в военной операции на востоке страны стало причиной разрыва отношений с двоюродными братьями. Алексей утверждает, что в интернете у него были друзья-немцы, поддерживавшие Майдан, но в реальной жизни сторонников этих событий оказалось очень мало.

«Самым удручающим в Ганновере в этот момент стал опыт общения с коллегами с мясокомбината, куда я устроился работать», – поделился мужчина.

По его словам, над ним постоянно издевались, а однажды словесная перепалка переросла в драку.

«Я вскользь вспомнил пару историй из жизни Майдана и объяснил некоторые тонкости волонтерской деятельности, а на меня с кулаками бросился коллега с обвинениями в нацизме», – пожаловался Алексей.

В результате конфликта он оказался в больнице с переломами носа и орбитальной кости. Его признали провокатором и заставили уволиться.

Кроме того, по словам Яремчука, ему постоянно угрожают в соцсетях и вымогают деньги за то, чтобы его контактные данные не оказались у недоброжелателей.

«Последние полгода в Ганновере превратились для всей моей семьи в настоящий ад. Такое ощущение, что после рассказов об Украине нас занесли в черный список. Нас буквально узнают во всех учреждениях Ганновера и считают необходимым упрекнуть и задеть за живое», – сообщил мужчина.

По его словам, сложившаяся ситуация поставила родителей на грань развода.

Алексей утверждает, что не хочет возвращаться на Украину из-за «непредсказуемости Зеленского» и нестабильности в стране. Кроме того, он посетовал на недоверие со стороны силовиков. Украинец также выразил уверенность, что не сможет найти работу в Полтаве. При этом мужчина рассказал, что «друзья с Майдана» зовут его в Россию, но он опасается за свою безопасность.

По мнению Яремчука, оптимальным решением для него является переезд в Канаду, где живет большая украинская община. Но для этого ему нужны деньги. Мужчина считает сложившуюся ситуацию безвыходной.

Он заявил, что европейцы испытывают негатив к Майдану, и призвал помнить об этом всех, кто хочет мигрировать.

«Если вы готовы с этим жить, глотать обиды, тогда переезжайте, но, как по мне, это был крайне негативный опыт. Германия вовсе не так близка к нашим демократическим ценностям, как мы думали, сидя в палатках на Майдане», – заключил Алексей.

Ранее Елена Лукаш, занимавшая пост министра юстиции страны во времена президентства Виктора Януковича, выразила уверенность, что нищета на Украине стала результатом событий на Майдане.

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