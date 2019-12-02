В центре Москвы у школьницы отобрали сумку за 1,5 тыс. евро

В центре столицы двое неизвестных напали на 16-летнюю девушку и отобрали у нее сумку Valentino за 1,5 тыс. евро, сообщили в правоохранительных органах.

Двое мужчин напали на ученицу лицея в подземном переходе на улице Зацепский Вал. Они ударили ее по лицу и отобрали дамскую сумочку Valentino за 1,5 тыс. евро (около 100 тыс. рублей), пауэрбанк, наушники Apple, ключи от квартиры и транспортную карту «Тройка», сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что об инциденте полиции сообщила мать пострадавшей 1 декабря.

В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что девушку обокрали во время спектакля в темноте «Гоголь-центра».