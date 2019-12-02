Политолог: На рынке околополитического пиара поступали предложения поработать против закона о домашнем насилии

Противники закона о домашнем насилии ведут мощную работу – на рынке околополитического пиара нескольким людям поступили предложения поработать против этого документа, утверждает политолог Анна Федорова.

«Работа из лагеря противников закона ведется мощная – комментов (на сайте Совета Федерации, где ведется обсуждение документа – прим. ВЗГЛЯД) много, они проходят модерацию, там очевидно работает команда. Это не догадки и не предположения, на рынке околополитического пиара нескольким людям поступали предложения поработать против закона. Имен называть не буду, но тусовка достаточно узкая, и такие вещи узнаются очень быстро», – написала она в своем Facebook.

Политолог отметила, что многие жаловались, что на сайте Совфеда их комментарии не проходят, зато там якобы обнаружилось множество комментариев «наша традиционная семья и пять детей против этого ужасного закона», которые прошли модерацию.

Федорова также дала рекомендации, которые помогли бы пройти модерацию сайта СФ для обсуждения документа.

В пятницу Совет Федерации представил текст проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия.

Также стал известен размер штрафов за неисполнение предписания виновным в домашнем насилии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в сути законопроекта.