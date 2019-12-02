Названы траты россиян в «черную пятницу»

За три дня «черной пятницы» с 29 ноября по 1 декабря онлайн-продажи в России подскочили на 30%, россияне потратили 22,3 млрд рублей. В прошлом году в «черную пятницу» россияне потратили 17,4 млрд рублей, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

«Общий оборот акции в интернете побил прошлогодний рекорд. По нашим расчетам, россияне совершили покупок онлайн на сумму 22,3 млрд рублей против 17,4 млрд в 2018 году», – сказал он, передает ТАСС.

Наибольшим спросом, отметил Соколов, пользовалась электроника и бытовая техника. При этом в число популярных категорий вошли не только смартфоны и гаджеты, но и бронирование отелей и доставка продуктов.

«Черная пятница» уже завоевала доверие россиян, в акции достаточно активно участвуют практически все возрастные группы населения, наиболее активна молодежь от 25 до 34 лет (25% аудитории). Интересно, что мужчинам скидки оказались интереснее, чем женщинам. На регионы пришлось 65% аудитории, что в очередной раз доказывает, что «черная пятница» в России прижилась», – заключил президент АКИТ.

Общая сумма платежей в период акции «черная пятница» в интернет-магазинах, которые проводят платежи через «Яндекс.Кассу», выросла более чем в два раза относительно показателя в предыдущие выходные. «Средний чек также вырос и составил 1039 рублей. Большинство покупок люди делали в магазинах одежды, обуви и аксессуаров – на них пришлось около 47% от общего оборота в эти выходные. Средний чек составил 1398,41 рубля», - сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных России, который обрабатывает в онлайн-режиме данные более 900 тыс. касс по всей стране) подвели итоги первых двух дней акции. По данным экспертов, за 29-30 ноября 2019 года общий объем затрат россиян вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом «черной пятницы» 2018 года.

«Средний чек покупки за исследуемое время составил 9510 рублей, что на 20% ниже, чем в те же дни неделю назад (22-23 ноября), и на 14% ниже, чем в дни распродаж «черной пятницы» прошлого года2, – сообщили в пресс-службе. Число покупок за исследуемый период выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом «черной пятницы» 2018 года.

В этом году «черная пятница» прошла в России в седьмой раз.