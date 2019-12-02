В НАТО собрались заявить о политике «устрашения и диалога» в отношении России

Страны-члены НАТО на саммите в Лондоне 3-4 декабря подчеркнут готовность к продолжению политики «устрашения и диалога» с Россией, сообщил источник в правительстве Германии.

«Будет высказывание о продолжении политики «устрашения и диалога» в отношениях с Россией», – передает его слова ТАСС.

Источник отметил, что в итоговом документе члены НАТО заявят о приверженности альянсу и достигнутым в Уэльсе договоренностям. В частности, будет пункт, который посвятят вопросам кибербезопасности. Затронут и тему выстраивания отношений с Китаем.

«Китай там будет упоминаться не как страна-противник, но как страна, в отношениях с которой требуется анализ, где НАТО видит надежды и вызовы», – указали в правительстве ФРГ.

Он также подтвердил, что на полях саммита канцлер Ангела Меркель проведет встречу с лидерами Турции и Франции Тайипом Эрдоганом и Эмманюэлем Макроном и с премьером Британии Борисом Джонсоном. На четырехсторонней встрече обсудят ситуацию на севере Сирии.

Кроме того, в среду у нее запланирована двусторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Между тем, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в опубликованном в понедельник интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что НАТО стремится к улучшению отношений с Россией.

«Мы выступаем за переговоры с Россией о контроле над вооружениями. Но и в ситуации, когда улучшения отношений не происходит, мы должны быть в состоянии управлять сложными отношениями с ними», – подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, он отверг критику Макрона в адрес НАТО, который заявил о «смерти мозга» альянса. Столтенберг выразил уверенность в том, что во время саммита все лидеры стран – членов НАТО «подтвердят свой вклад в общую оборону».

«Один за всех, все за одного, статья 5 [устава НАТО]. Мы едины в том, что касается основного сигнала – мы держимся вместе», – подчеркнул он.

Между тем, госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен заявил, что в НАТО все еще готовы протянуть руку России, и Берлин в рамках текущих решений альянса выступает за «окно диалога» с Москвой.

Ранее Россия призвала НАТО пересмотреть отношения.

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