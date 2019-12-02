МИД Германии выступил за «окно диалога» с Россией

В НАТО все еще готовы протянуть руку России, и Берлин в рамках текущих решений альянса выступает за «окно диалога» с Москвой, заявил госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен.

Аннен заявил, что «рука НАТО в сторону России остается протянутой», и «в рамках текущих решений НАТО Германия выступает за то, чтобы сохранять окно диалога с Россией открытым и сделать переговоры предметными», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «Россия также должна внести свой вклад в это».

Отметим, что ранее Россия призвала НАТО пересмотреть отношения.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не видит непосредственной угрозы от России, а затем в тот же день объявил об увеличении военного бюджета организации на 400 млрд долларов к 2024 году.

В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО, а также потребовал изменить Договор о ЕС для большей независимости от альянса. После во Франции предрекли «медленную смерть» НАТО.

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