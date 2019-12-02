УФСИН опровергло помещение Захарченко в камеру с ВИЧ-инфицированными

УФСИН по Мордовии опровергло сообщения, согласно которым бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко был помещен в местной колонии вместе с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом.

«Информация, размещенная в сети Интернет, об осужденном Д. Захарченко, не соответствует действительности и полностью выдумана, потому что в настоящее время осужденный Д. Захарченко находится в карантинном отделении, обязательном для всех осужденных, прибывающих в исправительную колонию», – подчеркнули в ведомстве, передает ТАСС.

В УФСИН пояснили, что среди осужденных, находящихся в карантинном отделении, нет ВИЧ-инфицированных и туберкулезных больных.

Там уточнили, что исправительная колония, в которой находится Захарченко, предназначена для бывших сотрудников правоохранительных органов, потому «наличие таких заболеваний здесь минимальное».

Приговор Захарченко был вынесен 10 июня, его обвиняли в получении взяток в крупных размерах. 17 октября Мосгорсуд смягчил приговор Захарченко на полгода с 13 лет колонии до 12,5 лет.

Захарченко перед предстоящим этапированием в колонию строгого режима был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Позже его перевели в мордовскую колонию.