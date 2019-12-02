Мочившийся в вино для России экс-директор «Рустави 2» передумал бежать из Грузии

Бывший гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия, ныне возглавляющий телекомпанию «Мтавари архи» («Главный канал») и прославившийся желанием мочиться в поставляемое России вино, передумал бежать из Грузии после предупреждения генеральной прокуратуры, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Накануне он сначала заявил о намерении вместе с семьей покинуть Грузию, однако затем генпрокуратура Грузии пояснила, что Гварамия не имеет права покидать страну без ее разрешения, так как против него ведется следствие по подозрению в использовании служебного положения в корыстных целях и нанесении финансового ущерба телекомпании «Рустави 2» на сумму в 6 млн 763 тыс. 510 лари (более 2,5 млн долларов).

После этого Гварамия заявил, что намерен остаться, чтобы внести свой вклад в «строительство новой европейской и по-настоящему успешной страны».

«Мы остаемся, чтобы до конца помочь всем как можем», – сказал он.

Напомним, накануне бывший гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия заявил о намерении вместе с семьей покинуть Грузию.

В июле на «Рустави 2» телеведущий Габуния начал программу с нецензурной брани в адрес российского руководства.

После этого Гварамия, занимавший на тот момент пост генерального директора телеканала, в прямом эфире заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию. Он был уволен с телеканала и осмеян соотечественниками.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД