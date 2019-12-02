Мочившийся в вино для России экс-директор «Рустави 2» передумал бежать из Грузии

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2 декабря, понедельник | Последнее обновление — 11:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Захарова отреагировала на готовность Украины «принять пару областей России»
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Врачи способны привлечь в Россию большие деньги
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Зачем Россия продает новейшие военные технологии
Россию предупредили о ядерной угрозе с востока
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Закон о семейном насилии нарушает базовые принципы права
Наталья Холмогорова, правозащитник
Защищать тех, против кого совершены несомненные преступные действия, кто подвергается явной опасности и нуждается в защите, этот закон отказывается. Вместо этого – предлагает преследовать и карать за деяния, которые ни одним законом РФ не запрещены. Подробности...
СССР погубили советские методы
Дометий Завольский, историк-архивист
Мы не заметили, как самым ходовым объяснением гибели СССР стала версия о том, что не всех, кого следовало, убили: побольше надо было! И торжество этой версии становится сегодня одной из главных угроз безопасности и будущему России. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
Сидение на двух стульях – главный талант сербского президента
Никола Танасич, заместитель главного редактора журнала «Новая сербская политическая мысль»
Сербия – главный проводник русского влияния на Балканах потому, что так было всегда. Сербия – главный борец с российскими технологиями «гибридной войны» потому, что так было всегда. Двоемыслие – уже давно обычное состояние Сербии. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай
На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублейПодробности...
Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург
Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории РоссииПодробности...
Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасателиПодробности...
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