Мочившийся в вино для России экс-директор «Рустави 2» решил бежать из Грузии

Бывший гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия, ныне возглавляющий телекомпанию «Мтавари архи» («Главный канал») и прославившийся желанием мочиться в поставляемое России вино, заявил о намерении вместе с семьей покинуть Грузию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

О причинах, как отметил он в своем сообщении в социальных сетях, будет рассказано позже.

Между тем генпрокуратура Грузии заявила, что Гварамия не имеет права покидать страну без ее разрешения.

Против него ведется следствие по подозрению в использовании служебного положения в корыстных целях и нанесении финансового ущерба телекомпании «Рустави 2» на сумму в 6 млн 763 тыс. 510 лари (более 2,5 млн долларов).

Основанный Гварамией телеканал «Мтавари архи» («Главный канал») начал вещание 9 сентября.

Напомним, в июле на «Рустави 2» телеведущий Габуния начал программу с нецензурной брани в адрес российского руководства.

После этого Гварамия, занимавший на тот момент пост генерального директора телеканала, в прямом эфире заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию. Он был уволен с телеканала и осмеян соотечественниками.

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