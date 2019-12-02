Парламент Азербайджана объявил о самороспуске

Парламент (Милли Меджлис) Азербайджана на специальном заседании объявил о самороспуске после инициативы правящей партии распустить парламент с целью поддержания курса реформ главы государства.

Специальное заседание парламента под председательством спикера Милли Меджлиса Октая Асадова состоялось в понедельник.

На голосование парламентариев был поставлен вопрос о самороспуске законодательного органа по инициативе правящей партии «Новый Азербайджан». В итоге было принято решение о самороспуске парламента, а решение о проведении досрочных парламентских выборов примет президент.

Напомним, ранее политсовет правящей партии провел заседание, на котором депутатам рекомендовали выступить с инициативой о роспуске парламента.

«Инициатива о самороспуске парламента Азербайджана является законной, полностью соответствует конституции», – заявил тогда заместитель исполнительного председателя партии Сиявуш Новрузов.

Зампредседателя, исполнительный секретарь правящей партии Али Ахмедов заявил, что такое решение принято для поддержки курса главы государства на реформы и кадровые преобразования. По его словам, «в партии постоянно проводится анализ проведенной работы, оценивается деятельность того или иного парламентария». «Обновления, конечно же, будут. Причем очень серьезные», – пообещал он.

Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов, большинство депутатских мандатов у правящей партии. Очередные парламентские выборы были должны состояться в Азербайджане в ноябре 2020 года.