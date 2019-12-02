Вертолет VRT-500 решили сделать беспилотным

Легкий многоцелевой вертолет VRT500 может стать беспилотным, заявил глава «Вертолетов России» Андрей Богинский.

«Мы уже сегодня видим направления для будущего развития и модернизации VRT500. Их два: первое – это возможность сделать его беспилотным, а второе – электродвижение, использование гибридной установки с батареей», – передает ТАСС слова Богинского.

Он добавил, что появление батареи дополнительно к газотурбинному двигателю позволит сделать однодвигательную машину более безопасной.

В случае отказа двигателя батареи хватит на 15 минут полета, за это время можно подобрать площадку и осуществить безопасное приземление», – пояснил глава компании.

По словам Богинского, VR-500 и разрабатываемый беспилотный VRT-300 могут в будущем использоваться для услуг аэротакси.

«С точки зрения применения (вертолетов) это – системы городской мобильности, по всем прогнозам, к 2030-2035 году в городах в мире будут жить более 6 млрд человек. Какая-то часть сервисов будет перемещаться в воздух: доставка, системы видеонаблюдения и автоматической передачи информации для разных целей – все это, скорее всего, будет перемещаться в воздух. Такси, частный трансфер, воздушные экскурсии - мы смотрим и это направление тоже, видим, что здесь есть перспектива. Проект получается многофункциональный, у него много векторов развития, вопрос будет только в приоритизации этих направлений», – сказал он.

«Обсуждали (применение вертолетов) с зарубежной полицией, были встречи с разными заказчиками, и все видят в этом свои возможности для использования. Яркий пример – Сан-Паулу, где вертолеты с одним двигателем очень востребованы, и вертолетное сообщение достаточно развито», – рассказал глава «Вертолетов России».

По словам Богинского, развитие вертолетного сообщения в городах возможно при соблюдении ряда требований к инфраструктуре, безопасности, при наличии транспортных хабов.

Он пояснил, что первый маршрут применения вертолета как аэротакси – это путь из аэропорта в центр города.

«Одна из областей применения – медицина. Это возможность переброски из одного лечебного учреждения в другое различных биоматериалов, лекарств и так далее. Вариантов применения VRT-300 и VRT-500 для города очень много», – добавил Богинский.

Напомним, 18 ноября «Вертолеты России» (входит в Ростех) в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 подписали с эмиратским Tawazun соглашение об основных условиях сделки по покупке половины компании «ВР-Технологии» – конструкторского бюро российского холдинга.