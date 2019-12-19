РУСАДА не согласилось с санкциями ВАДА

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Решение было принято в четверг на заседании наблюдательного совета в московском офисе РУСАДА, передает ТАСС.

«Присутствовал полный кворум, в соответствии с уставом РУСАДА, набсовет имеет право принимать решение для рекомендаций общему собранию РУСАДА. В рамках дискуссии по поводу 9 декабря о решении ВАДА, мы приняли решение не соглашаться с этим решением», – заявил глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

На следующем этапе ВАДА подаст официальное уведомление о споре в CAS.

Ивлев сообщил также, что в течение 10-15 дней рекомендация наблюдательного совета РУСАДА о несогласии с решением исполкома ВАДА будет представлена общему собранию организации, передает РИА «Новости».

«Дальше мяч будет находиться на стороне WADA, и будем обсуждать ситуацию в правовом поле», – добавил он.

Указывается, что наблюдательный совет РУСАДА считает свою аргументацию в данном споре достаточно сильной, но воздерживается от прогнозов.

«Юридические вопросы решаются в установленном порядке. Наша позиция соответствует тем комментариям, которые были озвучены в предыдущих интервью всеми сторонами процесса», – заявил Ивлев.

Между тем заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что члены наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева и Александр Хрычиков воздержались при голосовании по вопросу санкций со стороны ВАДА.

Кроме того, «Пятеро из семи членов наблюдательного совета РУСАДА не согласились с санкциями WADA в отношении российского спорта».

В состав руководящего органа антидопингового агентства входит семь человек. Председателем является управляющий партнер компании Ernst & Young по России Александр Ивлев, вице-председателем – академик РАМН Владимир Чехонин.

В наблюдательный совет РУСАДА также входят руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Хрычиков, двукратная олимпийская чемпионка, член комиссии атлетов Международного олимпийского комитета Исинбаева, представитель Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский и директор правового департамента Министерства спорта России Игорь Васильченко.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

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