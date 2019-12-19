При беспорядках на акции сторонников независимости Каталонии пострадали 60 человек

В результате жестких действий полиции в ходе беспорядков, вспыхнувших у стадиона «Камп Ноу» в столице Каталонии перед футбольным матчем между «Барселоной» и мадридским «Реалом», пострадали по меньшей мере 60 человек, сообщает газета El Periodico.

По данным издания,13 пострадавшим потребовалась госпитализация, еще девять человек были арестованы полицией, передает ТАСС.

Сторонники независимости Каталонии собрались в среду, 18 декабря, у стадиона на митинг протеста, организованный движением «Демократическое цунами». Акция, в которой приняли участие около 5 тыс. человек, проходила мирно, пока не появились агрессивно настроенные молодые люди в капюшонах и с масками на лицах, пишет «Комсомольская правда».

Агрессивно настроенные активисты начали сооружать баррикады, бросать в полицейских камни и бутылки, поджигать мусорные контейнеры. Стражам порядка пришлось применить силу. В частности, по активистам были выпущены специальные снаряды из пенопласта.

Беспорядки возле стадиона в столице Каталонии перед футбольным матчем между «Барселоной» и мадридским «Реалом» и действия полиции pic.twitter.com/fZrEQ17wNB — Взгляд (@vzglyad) 19 декабря 2019 г.

Изначально встреча игроков «Барселоны» и «Реала» должна была пройти в октябре, но ее отменили также из-за массовых беспорядков в Каталонии.

Референдум о независимости Каталонии прошел в октябре 2017 года, однако его не признали действующие испанские власти. В октябре 2019 года в Каталонии снова начались массовые беспорядки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в этом испанском регионе.