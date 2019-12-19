Названы сроки первого в 2020 году запуска «Союза-СТ» с Куру

Первый в 2020 году старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру из Французской Гвианы планируется в марте, сообщили СМИ.

«Следующий пуск «Союза» из Французской Гвианы намечается в начале марта с аппаратом оптико-электронной разведки Falcon Eye 2 для ОАЭ», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой американский специализированный сайт spaceflightnow.com.

В начале апреля российская ракета-носитель «Союз-СТ», стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, вывела на расчетную орбиту четыре спутника британской компании OneWeb.

Напомним, ранее в среду российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским телескопом CHEOPS, предназначенным для поиска экзопланет, стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

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