«Союз-СТ» с четырьмя спутниками OneWeb стартовал с космодрома Куру

Российская ракета-носитель «Союз-СТ» с четырьмя спутниками британской компании OneWeb стартовал с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Трансляцию ведет корпорация Arianespace. Вывод спутников на орбиту должен состояться через 2 часа 1 минуту, еще два будут выведены через 20 минут после этого, передает ТАСС.

В конце февраля «Союз-СТ» вывели шесть спутников OneWeb на орбиту.

Между тем, в тот же день компании Arianespace и OneWeb подписали соглашение об использовании новой европейской ракеты Ariane 6 для запуска спутников британской фирмы.