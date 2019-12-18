Главы Генштабов России и США провели переговоры

Глава комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел переговоры с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым в швейцарском Берне.

«Стороны обсудили Сирию, стратегическую стабильность, другие различные оперативные и стратегические вопросы для улучшения [механизма] деконфликтинга, развития взаимопонимания и снижения рисков», – сообщила пресс-служба американского комитета начальников штабов, передает ТАСС.

В октябре США объявили о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади. Глава американского государства Дональд Трамп выразил благодарность Москве за помощь.

Сообщалось, что перед этим генштабы России и США также проводили переговоры.