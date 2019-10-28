Генштабы России и США провели переговоры перед ликвидацией главаря ИГ

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли 25 октября провели телефонные переговоры, сообщает американская сторона.

В КНШ пояснили, что Москва и Вашингтон «в соответствии с предыдущей практикой» решили «не раскрывать конкретные детали» разговора, передает ТАСС.

В пятницу Герасимов и Милли провели уже третий по счету разговор с начала месяца.

В воскресенье США объявили о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади. Глава американского государства Дональд Трамп выразил благодарность Москве за помощь.

Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что перед операцией связывался с российскими представителями.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД