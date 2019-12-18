Проект «Мечтай со мной» помог трем тяжелобольным детям побывать в «Москвариуме»

Взгляд
18 декабря, среда  |  Последнее обновление — 19:54  |  vz.ru
Разделы

За срыв российского транзита Киев взвинтит украинцам цены на газ

«Нафтогаз» запугивает население всплеском цен, если не будет транзита газаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
«Нафтогаз» снова проводит эксперимент над собственным населением. Сначала там в 12 раз подняли тарифы на газ, а теперь решили перейти на рыночное ценообразование. Без транзита российского газа с нового года рыночная стоимость подскочит в два раза, пугает «Нафтогаз». И тут же предлагает «спасательный круг», который на самом деле им не является. Есть ли у украинцев выход из этой ловушки? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
Перейти а раздел…

Вслед за Британией Евросоюз может покинуть Польша

Польша из-за судебной реформы может покинуть Евросоюз, говорится в заявлении Верховного суда республикиФото: Zuma/ТАСС
Верховный суд Польши бьет тревогу: проводимые в стране реформы входят в острое противоречие с законодательством ЕС, а это значит, что Варшава рискует покинуть Евросоюз. Принципиально важно тут то, что польские власти сознательно идут на это обострение, а польский народ их в этом поддерживает. Как скоро «единую европейскую семью» покинут те, кому она принесла больше всего добра? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

ЭКО и воспитание детей ремнем – всего лишь разные виды семейного насилия

Сергей Мардан, публицист
Является ли наказание насилием над ребенком, каковы его формы и пределы? Где заканчивается частное дело семьи и начинается обязанность государства защитить слабого? Кто-то пытается найти ответы, а кто-то просто достает с полки гречку и берет ремень. Подробности...

Импичмент – это способ расставить ловушки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Даже либеральным медиа в США становится с каждым днем сложнее прикрывать заговор против Трампа, в котором участвовали и сами СМИ, и спецслужбы, и высокопоставленные функционеры Демпартии. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Пришло поколение писателей седьмой воды на киселе

Сергей Лукьяненко, писатель
Они не читали ничего – вне рамок школьной программы. Их спросишь – а что у вас любимое у Цвейга? И на тебя пустые глаза. Я их даже не виню. Слишком высокий темп, слишком большой информационный поток. Подробности...
Обсуждение: 74 комментария
    Перейти а раздел…

    Главные ошибки автомобилистов зимой

    За что казнят бывших президентов

    Чьи чувства оскорбила Собчак?

      Перейти а раздел…

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...

      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

          Перейти а раздел…
          Стоит ли приглашать Зеленского на парад Победы 9 мая в Москву?
          • Да

          • Нет

          Нужны ли России авианосцы?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

            Перейти а раздел…

            Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Названа стоимость ГТС Украины без транзита российского газа
              В комитете сената США одобрили санкции против госдолга РоссииВ центре Москвы введут особый режим доступаМеркель объяснила высылку российских дипломатов в связи с делом ХангошвилиВ Совфеде предложили разрешить тратить маткапитал на покупку российских машин
              Нафтогаз назвал шансы на подписание контракта по транзиту до конца годаВыдано разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского мостаВ Госдуму внесли законопроект об агрегаторах таксиНа заводе «Авангард» пояснили, куда уходила взрывчатка
              В ЕС раскритиковали санкции США против «Северного потока – 2»Эстонские власти пригрозили сотрудникам «Sputnik Эстония» уголовными деламиВ Домодедово задержали 40 израильтянАшманов назвал признаки интернет-зависимости у пользователей смартфонов

              Главная тема


              Как глобальное потепление даст заработать России

              украинский транзит


              Меркель назвала последствия санкций США против «Северного потока – 2»

              «дело Скрипалей»


              «Отравившегося» в Солсбери британца осудили за изнасилование

              мифы и выдумки


              Депутат Рады «нашел» Кубань на Дону

              Видео

              правда или пропаганда


              Признание геноцида индейцев ударит по дружбе народов России

              борьба за транзит


              Санкциям США против «Северного потока – 2» помогут немецкие утки

              гендерное равенство


              Запад подтасовал рейтинг равноправия российских женщин

              рост тарифов


              За срыв российского транзита Киев взвинтит украинцам цены на газ

              европейская семья


              Вслед за Британией Евросоюз может покинуть Польша

              Сокрушительная победа


              Геворг Мирзаян: Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее

              Скрывать все сложнее


              Дмитрий Дробницкий: Импичмент – это способ расставить ловушки

              Нетрадиционные ценности


              Сергей Мардан: Воспитание детей ремнем и ЭКО одинаково неэтичны

              на ваш взгляд


              Стоит ли приглашать Зеленского на парад Победы 9 мая в Москву?

              Проект «Мечтай со мной» помог трем тяжелобольным детям побывать в «Москвариуме»

              18 декабря 2019, 19:02

              Версия для печати

              Трем тяжелобольным детям из Чувашии, Рязанской и Самарской областей вместе с их родителями показали «Москвариум», это удалось осуществить благодаря всероссийскому благотворительному проекту «Мечтай со мной», который является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

              «Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», помог осуществить желания тяжелобольных шестилетних Марии Платоновой из Чувашии и Гордея Соколова из Рязанской области, а также восьмилетнего Антона из Самарской области», – пояснили в пресс-службе АНО, передает ТАСС.

              В начале для детей провели экскурсию по крупнейшему в Европе аквариуму, удаленному от морского побережья. После прогулки ребята посмотрели «морское шоу», а мальчик Антон смог поплавать с дельфином.

              Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с опасными для жизни заболеваниями. Идея проекта – дать положительные эмоции и новые впечатления людям, которые переносят длительные медицинские процедуры. «Мечтай со мной» не дарит подарки и не занимается сбором средств на лечение, а воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............