Замглавы ГИБДД Сургута может потерять место после скандала с полицейским

Замглавы ГИБДД Сургута Евгения Духовникова могут уволить после задержания главы городского ОБЭП Александра Тетерятникова, пишут СМИ.

«Духовников был ответственным от руководства по линии ГИБДД в тот день, когда случился скандал. И после того резонанса, который получила эта история, принято решение об его увольнении», – сообщил источник Ura.ru в правоохранительных органах.

По его словам, решается вопрос об увольнении и другого сотрудника УВД Сургута.

Между тем в пресс-службе УМВД ХМАО изданию пояснили, что не располагают информацией об увольнении указанных сотрудников.

«Специальная комиссия из окружного УМВД планирует сегодня вернуться в Ханты-Мансийск. Все материалы будут приобщены к результатам проверки. Тетерятников находится на больничном, с ним решаться вопрос будет после выхода на службу», – сказали в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что высокопоставленного сургутского полицейского сняли на видео в тот момент, когда его пьяным выводили из машины. Его якобы подозревают в том, что он в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем авто.

В октябре пьяный полицейский в Рязани насмерть сбил человека на пешеходном переходе.