В Крыму отреагировали на планы Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Из конституции Украины нужно исключить любое упоминание Крыма и Севастополя, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя планы украинского президента Владимира Зеленского лишить Севастополь «специального статуса».

«Это огромное ошибка со стороны президента Зеленского. Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминается Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации», – сказал Гемпель, передает РИА «Новости».

По его словам, только после этого конституцию Украины можно считать документом, отвечающим современным международным реалиям. На сегодняшний момент этот документ «устарел почти на шесть лет», заявил депутат.

В свою очередь глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев заявил, что Киев имеет право выдвигать любые инициативы, но на полуостров и его жителей, ставших гражданами России, это никак не повлияет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский захотел убрать упоминание о «специальном статусе» вернувшегося в состав России Севастополя из украинской конституции, следует из текста законопроекта, внесенного президентом в Верховную раду.

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