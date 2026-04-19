  Лента новостей
    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Премьер Малайзии Ибрагим выразил интерес в покупке нефти у России
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    WSJ сообщил о причинах отказа Трампа от захвата острова Харк
    Лукашенко заявил о неприемлемости потери Белоруссии для России
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    ВСУ взорвали школу во Владимировке после отказа директора разместить военных
    Группировка «Север» расширила полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях
    Илья Ухов Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    19 апреля 2026, 11:12 • Справки

    Пенсия через Госуслуги в 2026 году: как оформить за 5 дней, какие документы нужны и кто выйдет на пенсию

    Пенсия через Госуслуги в 2026 году: как оформить за 5 дней, какие документы нужны и кто выйдет на пенсию
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Оформление пенсии в России все больше уходит в онлайн: сегодня подать заявление, проверить стаж и пенсионные баллы можно через «Госуслуги», без лишних визитов в ведомства. Процедура стала быстрее и понятнее, но у будущих пенсионеров по-прежнему возникает много вопросов — от сроков оформления до условий выхода на пенсию. Разбираемся, как получить пенсию в 2026 году, какие требования действуют и на что обратить внимание перед подачей заявления.

    Как оформить пенсию через Госуслуги в 2026 году

    Оформить страховую пенсию по старости онлайн можно прямо в личном кабинете на портале «Госуслуги». Для этого потребуется подтвержденная учетная запись. Процесс выглядит следующим образом: за месяц до наступления пенсионного возраста гражданин получает уведомление от Социального фонда России (СФР) с предложением ознакомиться с данными своего индивидуального лицевого счета и рассчитанным на их основе размером будущей пенсии.

    Если все сведения верны, достаточно дать согласие на автоматическое оформление пенсии прямо в личном кабинете. В этом случае заявление подается онлайн, а вся информация о назначенной выплате придет в уведомлениях на портал. Визит в Социальный фонд или МФЦ не требуется. Если же какие-то данные отсутствуют или вызывают сомнения, можно подать заявление в электронном виде, приложив недостающие документы.

    Подать заявление можно также через МФЦ, почтовым отправлением или через работодателя с письменного согласия работника. Однако онлайн-способ через «Госуслуги» – самый быстрый и удобный. Первая выплата пенсии перечисляется в течение семи рабочих дней после вынесения положительного решения.

    Что такое сервис «Жизненная ситуация» и как он работает

    «Жизненная ситуация» – это новый подход к предоставлению государственных услуг, который объединяет все необходимые действия и документы, связанные с одним событием в жизни человека, в одном разделе портала. Вместо того чтобы искать десятки разных услуг, гражданин попадает в сценарий, где уже собрано всё для решения конкретной задачи: от оформления пенсии до строительства дома или поступления в вуз.

    В 2026 году на «Госуслугах» запущено 70 федеральных и более 425 региональных «жизненных ситуаций». Каждая из них объединяет в среднем 17 государственных услуг. Самые популярные из них – «Поступление в вуз» (10,1 млн пользователей), «Получение налогового вычета» (6,8 млн) и «Выход на пенсию по старости» (5,8 млн человек).

    Результаты внедрения впечатляют: срок получения услуг сократился в среднем на 31 день, количество необходимых документов уменьшилось с 20 до 3, а общее число обращений к сервису превысило 70 миллионов.

    Какие услуги доступны при оформлении пенсии онлайн

    В рамках жизненной ситуации «Выход на пенсию» пользователю доступны следующие возможности:

    • Оформление пенсии. Подача заявления на назначение страховой пенсии по старости онлайн.

    • Выбор способа доставки. Можно выбрать получение пенсии на банковский счет (карта «Мир») или через почту – на дом или в отделение связи.

    • Проверка индивидуального лицевого счета (ИЛС). Получение выписки, где указаны стаж, заработная плата, пенсионные коэффициенты (баллы) и накопления.

    • Получение электронного свидетельства пенсионера. Цифровой документ для подтверждения льгот.

    • Информация о льготах. Данные о мерах социальной поддержки, положенных пенсионерам.

    • Заказ справок. Можно получить справку о размере пенсии, выписку из трудовой книжки и другие документы.

    Какие документы нужны для оформления пенсии в 2026 году

    Раньше для оформления пенсии требовалось предоставить до 19 документов и лично посещать ведомства несколько раз. Теперь все стало проще.

    В большинстве случаев для оформления пенсии достаточно только заявления при условии, что все организации, ответственные за предоставление госуслуг, направили в информационные системы и Социальный фонд необходимые сведения, а на лицевом счете гражданина учтена вся информация о стаже и заработке.

    Если каких-то сведений нет либо гражданин хочет предоставить дополнительные данные, которые могут повлиять на размер пенсии, принимаются следующие документы:

    • Паспорт гражданина РФ

    • Трудовая книжка или другие документы, подтверждающие периоды работы (трудовые договоры, приказы, справки работодателей)

    • Справка о заработке за любые пять лет подряд до 2002 года

    Важно: число необходимых документов в рамках новой системы сократилось в среднем до трех, а количество очных визитов в ведомства уменьшилось в четыре раза.

    Сколько времени занимает оформление пенсии

    Стандартный срок рассмотрения заявления о назначении пенсии – до 10 рабочих дней со дня его приема вместе со всеми документами.

    Однако если в распоряжении Социального фонда России есть все необходимые сведения и документы, заявление рассматривается быстрее – в течение 5 рабочих дней. Именно такой срок действует при полностью автоматическом оформлении через «Госуслуги» при условии, что все данные в лицевом счете корректны.

    Для сравнения: раньше процесс мог растягиваться на гораздо более долгий срок из-за необходимости собирать справки и лично посещать ведомства.

    Кто выходит на пенсию в 2026 году

    В 2026 году продолжается переходный период пенсионной реформы, которая началась в 2019 году и продлится до 2028 года. В этом году на пенсию по старости на общих основаниях выходят:

    • Мужчины 1962 года рождения – по достижении возраста 64 лет

    • Женщины 1967 года рождения – по достижении возраста 59 лет

    Условия выхода на пенсию в 2026 году

    Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо одновременное соблюдение трех условий:

    1. Достижение установленного пенсионного возраста (64 года для мужчин, 59 лет для женщин)

    2. Страховой стаж – не менее 15 лет

    3. Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) – не менее 30 баллов

    Важно понимать: даже если гражданин достиг возраста и имеет необходимый стаж, но не набрал 30 пенсионных баллов, страховая пенсия не может быть назначена «вовремя». В этом случае право на нее возникает позже – в момент, когда условия по ИПК будут выполнены, либо гражданин достигнет возраста 65 лет (мужчины) или 60 лет (женщины), когда возможна социальная пенсия.

    Кто может выйти на пенсию досрочно

    В 2026 году существует несколько категорий граждан, имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии.

    Граждане с длительным стажем:

    • Женщины в возрасте 57 лет, имеющие 37 лет страхового стажа

    • Мужчины в возрасте 62 лет, имеющие 42 года страхового стажа

    Многодетные матери:

    • Матери троих детей – с 57 лет

    • Матери четверых детей – с 56 лет

    • Матери пятерых и более детей – с 50 лет

    Условия для многодетных матерей: всем детям должно быть более восьми лет, страховой стаж – не менее 15 лет, ИПК – не менее 30 баллов.

    Безработные предпенсионеры. Граждане предпенсионного возраста, потерявшие работу и состоящие на учете в службе занятости, могут оформить пенсию на два года раньше установленного возраста при наличии необходимого стажа и баллов.

    Представители отдельных профессий:

    • Педагоги и врачи – право на досрочную пенсию возникает через три года после выработки специального стажа (25 лет для учителей, 30 лет в городах и 25 лет в сельской местности для медработников)

    • Работники вредных производств

    • Жители Крайнего Севера и приравненных территорий

    • Оленеводы, рыбаки, охотники – с 45 лет при стаже 20 лет

    Как проверить стаж и пенсионные баллы

    Перед подачей заявления на пенсию рекомендуется заранее проверить данные в выписке из индивидуального лицевого счета (ИЛС). Это поможет убедиться, что вся информация о стаже, зарплате и пенсионных накоплениях учтена правильно.

    Получить выписку ИЛС можно через портал «Госуслуги» в разделе «Работа и пенсия». Там же можно заказать справку о состоянии лицевого счета.

    Если обнаружены ошибки, их можно оперативно исправить, обратившись в Социальный фонд с подтверждающими документы. Это важно, так как ошибки в учете способны привести к снижению пенсии или даже к отказу в ее назначении.

    Как рассчитать пенсионные баллы (ИПК)

    Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается по формуле:

    ИПК = (сумма страховых взносов от работодателя / нормативный размер страховых взносов) х 10

    Нормативный размер страховых взносов устанавливается государством ежегодно. Для удобства расчета на сайтах СФР и «Госуслуг» доступны специальные онлайн-калькуляторы.

    Максимальное количество баллов, которое можно заработать за год, – 10. Оно доступно при зарплате от определенного уровня (в 2026 году – от 187 500 рублей до вычета налогов).

    Что делать, если не хватает пенсионных баллов

    Если количество пенсионных баллов недостаточно для назначения страховой пенсии, их можно заработать или докупить:

    • Заработать: продолжать официально работать, чтобы работодатель отчислял страховые взносы. Максимум в год можно получить 10 баллов при высокой зарплате.

    • Докупить: внести страховые взносы самостоятельно. Это могут сделать граждане, которые не работают официально, например, самозанятые или домохозяйки. Порядок добровольной уплаты взносов регулируется законодательством.

    Какие новые возможности появятся у пенсионеров

    В 2026 году для пенсионеров стали доступны новые цифровые сервисы, упрощающие получение льгот.

    Электронное свидетельство пенсионера. В рамках жизненной ситуации «Выход на пенсию» можно оформить электронное свидетельство пенсионера на портале «Госуслуги». Цифровой документ используется для подтверждения статуса пенсионера при получении льгот и скидок, например, в аптеках и музеях.

    Для получения электронного удостоверения необходимо:

    1. Установить на телефоне мобильные приложения «Госуслуги» и MAX

    2. Войти в приложение MAX, выбрать «Цифровой ID» и нажать «Создать»

    3. Подтвердить личность одним из предлагаемых способов

    4. После возврата в приложение MAX автоматически загрузит цифровое удостоверение с портала госуслуг

    Документ будет доступен в профиле и готов к использованию в любой момент вместо бумажной версии. Он позволяет:

    • получать скидки в розничных точках

    • бесплатно посещать музеи, выставки и культурные мероприятия

    • подтверждать право на льготный проезд в общественном транспорте

    • оформлять другие меры социальной поддержки

    Что такое проактивное назначение пенсии

    С 2026 года в России внедряется проактивный (беззаявительный) принцип назначения пенсии. Это означает, что граждане, которые скоро достигнут пенсионного возраста, будут получать всю необходимую информацию о предстоящих выплатах и льготах автоматически.

    Как это работает: за месяц до наступления пенсионного возраста Социальный фонд России направляет гражданину уведомление в личный кабинет на «Госуслугах». В уведомлении содержатся данные о стаже, заработке и предварительном размере пенсии. Если гражданин согласен с расчетом, пенсия назначается автоматически – без подачи отдельного заявления.

    Кроме того, с 1 января 2026 года услуга по информированию граждан об отнесении к категории предпенсионеров стала проактивной. Теперь информация о статусе предпенсионера приходит автоматически, без необходимости личного обращения.

    Также в беззаявительном порядке с 2026 года назначается пенсия по инвалидности гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях.

    Какие еще сервисы «Жизненных ситуаций» работают в 2026 году

    Помимо выхода на пенсию, на портале «Госуслуги» доступны десятки других «жизненных ситуаций», объединяющих услуги по ключевым событиям в жизни человека:

    • «Поступление в вуз» – одна из самых популярных ситуаций (10,1 млн пользователей)

    • «Получение налогового вычета» (6,8 млн пользователей)

    • «Многодетная семья» – объединяет услуги по оформлению статуса, пособий и выплат

    • «Строительство индивидуального жилого дома» – сопровождение на всех этапах: от покупки земли до подключения газа и воды

    • «Защита от мошенников в сети» – позволяет установить самозапрет на кредиты, проверить количество оформленных сим-карт

    • «Восстановление документов» – помощь при утере паспорта, полиса ОМС, водительского удостоверения, документов об образовании

    • «Поддержка бизнеса» – оформление субсидий, грантов, льготных кредитов

    Сколько услуг доступно на Госуслугах в 2026 году

    По состоянию на 2026 год на портале «Госуслуги» представлено около 1,6 тысячи государственных услуг, которые постепенно объединяются в тематические пакеты «Жизненные ситуации». Запущено 70 федеральных и более 425 региональных жизненных ситуаций.

    Система продолжает развиваться: количество услуг и ситуаций растет, сроки их получения сокращаются, а число необходимых документов уменьшается. Как отметили в Минцифры, государство становится не просто порталом с анкетами, а полноценным цифровым помощником, который экономит время граждан.

    Итог: как изменилось оформление пенсии в 2026 году

    Подводя итог, можно выделить ключевые изменения в оформлении пенсии в 2026 году:

    • Быстрее. Срок оформления пенсии сократился с 10 до 5 рабочих дней при наличии всех данных в лицевом счете.

    • Проще. Количество необходимых документов уменьшилось с 19 до 3, а в большинстве случаев достаточно одного заявления.

    • Онлайн. Весь процесс можно пройти через портал «Госуслуги» в разделе «Жизненная ситуация» – без визитов в ведомства.

    • Меньше визитов. При полностью автоматическом оформлении визит в СФР или МФЦ не требуется вовсе.

    • Проактивно. Граждане получают уведомления о предстоящей пенсии и статусе предпенсионера автоматически, за месяц до наступления права.

    Для тех, кто планирует выход на пенсию в 2026 году, главный совет – заранее проверить данные о стаже и пенсионных баллах в выписке ИЛС на «Госуслугах». Это поможет избежать ошибок и получить пенсию в полном объеме в установленный срок.

