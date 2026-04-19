Пенсия через Госуслуги в 2026 году: как оформить за 5 дней, какие документы нужны и кто выйдет на пенсию

Tекст: Ольга Никитина

Как оформить пенсию через Госуслуги в 2026 году

Оформить страховую пенсию по старости онлайн можно прямо в личном кабинете на портале «Госуслуги». Для этого потребуется подтвержденная учетная запись. Процесс выглядит следующим образом: за месяц до наступления пенсионного возраста гражданин получает уведомление от Социального фонда России (СФР) с предложением ознакомиться с данными своего индивидуального лицевого счета и рассчитанным на их основе размером будущей пенсии.

Если все сведения верны, достаточно дать согласие на автоматическое оформление пенсии прямо в личном кабинете. В этом случае заявление подается онлайн, а вся информация о назначенной выплате придет в уведомлениях на портал. Визит в Социальный фонд или МФЦ не требуется. Если же какие-то данные отсутствуют или вызывают сомнения, можно подать заявление в электронном виде, приложив недостающие документы.

Подать заявление можно также через МФЦ, почтовым отправлением или через работодателя с письменного согласия работника. Однако онлайн-способ через «Госуслуги» – самый быстрый и удобный. Первая выплата пенсии перечисляется в течение семи рабочих дней после вынесения положительного решения.

Что такое сервис «Жизненная ситуация» и как он работает

«Жизненная ситуация» – это новый подход к предоставлению государственных услуг, который объединяет все необходимые действия и документы, связанные с одним событием в жизни человека, в одном разделе портала. Вместо того чтобы искать десятки разных услуг, гражданин попадает в сценарий, где уже собрано всё для решения конкретной задачи: от оформления пенсии до строительства дома или поступления в вуз.

В 2026 году на «Госуслугах» запущено 70 федеральных и более 425 региональных «жизненных ситуаций». Каждая из них объединяет в среднем 17 государственных услуг. Самые популярные из них – «Поступление в вуз» (10,1 млн пользователей), «Получение налогового вычета» (6,8 млн) и «Выход на пенсию по старости» (5,8 млн человек).

Результаты внедрения впечатляют: срок получения услуг сократился в среднем на 31 день, количество необходимых документов уменьшилось с 20 до 3, а общее число обращений к сервису превысило 70 миллионов.

Какие услуги доступны при оформлении пенсии онлайн

В рамках жизненной ситуации «Выход на пенсию» пользователю доступны следующие возможности:

Оформление пенсии. Подача заявления на назначение страховой пенсии по старости онлайн.

Выбор способа доставки. Можно выбрать получение пенсии на банковский счет (карта «Мир») или через почту – на дом или в отделение связи.

Проверка индивидуального лицевого счета (ИЛС). Получение выписки, где указаны стаж, заработная плата, пенсионные коэффициенты (баллы) и накопления.

Получение электронного свидетельства пенсионера. Цифровой документ для подтверждения льгот.

Информация о льготах. Данные о мерах социальной поддержки, положенных пенсионерам.

Заказ справок. Можно получить справку о размере пенсии, выписку из трудовой книжки и другие документы.

Какие документы нужны для оформления пенсии в 2026 году

Раньше для оформления пенсии требовалось предоставить до 19 документов и лично посещать ведомства несколько раз. Теперь все стало проще.

В большинстве случаев для оформления пенсии достаточно только заявления при условии, что все организации, ответственные за предоставление госуслуг, направили в информационные системы и Социальный фонд необходимые сведения, а на лицевом счете гражданина учтена вся информация о стаже и заработке.

Если каких-то сведений нет либо гражданин хочет предоставить дополнительные данные, которые могут повлиять на размер пенсии, принимаются следующие документы:

Паспорт гражданина РФ

Трудовая книжка или другие документы, подтверждающие периоды работы (трудовые договоры, приказы, справки работодателей)

Справка о заработке за любые пять лет подряд до 2002 года

Важно: число необходимых документов в рамках новой системы сократилось в среднем до трех, а количество очных визитов в ведомства уменьшилось в четыре раза.

Сколько времени занимает оформление пенсии

Стандартный срок рассмотрения заявления о назначении пенсии – до 10 рабочих дней со дня его приема вместе со всеми документами.

Однако если в распоряжении Социального фонда России есть все необходимые сведения и документы, заявление рассматривается быстрее – в течение 5 рабочих дней. Именно такой срок действует при полностью автоматическом оформлении через «Госуслуги» при условии, что все данные в лицевом счете корректны.

Для сравнения: раньше процесс мог растягиваться на гораздо более долгий срок из-за необходимости собирать справки и лично посещать ведомства.

Кто выходит на пенсию в 2026 году

В 2026 году продолжается переходный период пенсионной реформы, которая началась в 2019 году и продлится до 2028 года. В этом году на пенсию по старости на общих основаниях выходят:

Мужчины 1962 года рождения – по достижении возраста 64 лет

Женщины 1967 года рождения – по достижении возраста 59 лет

Условия выхода на пенсию в 2026 году

Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо одновременное соблюдение трех условий:

Достижение установленного пенсионного возраста (64 года для мужчин, 59 лет для женщин) Страховой стаж – не менее 15 лет Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) – не менее 30 баллов

Важно понимать: даже если гражданин достиг возраста и имеет необходимый стаж, но не набрал 30 пенсионных баллов, страховая пенсия не может быть назначена «вовремя». В этом случае право на нее возникает позже – в момент, когда условия по ИПК будут выполнены, либо гражданин достигнет возраста 65 лет (мужчины) или 60 лет (женщины), когда возможна социальная пенсия.

Кто может выйти на пенсию досрочно

В 2026 году существует несколько категорий граждан, имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии.

Граждане с длительным стажем:

Женщины в возрасте 57 лет, имеющие 37 лет страхового стажа

Мужчины в возрасте 62 лет, имеющие 42 года страхового стажа

Многодетные матери:

Матери троих детей – с 57 лет

Матери четверых детей – с 56 лет

Матери пятерых и более детей – с 50 лет

Условия для многодетных матерей: всем детям должно быть более восьми лет, страховой стаж – не менее 15 лет, ИПК – не менее 30 баллов.

Безработные предпенсионеры. Граждане предпенсионного возраста, потерявшие работу и состоящие на учете в службе занятости, могут оформить пенсию на два года раньше установленного возраста при наличии необходимого стажа и баллов.

Представители отдельных профессий:

Педагоги и врачи – право на досрочную пенсию возникает через три года после выработки специального стажа (25 лет для учителей, 30 лет в городах и 25 лет в сельской местности для медработников)

Работники вредных производств

Жители Крайнего Севера и приравненных территорий

Оленеводы, рыбаки, охотники – с 45 лет при стаже 20 лет

Как проверить стаж и пенсионные баллы

Перед подачей заявления на пенсию рекомендуется заранее проверить данные в выписке из индивидуального лицевого счета (ИЛС). Это поможет убедиться, что вся информация о стаже, зарплате и пенсионных накоплениях учтена правильно.

Получить выписку ИЛС можно через портал «Госуслуги» в разделе «Работа и пенсия». Там же можно заказать справку о состоянии лицевого счета.

Если обнаружены ошибки, их можно оперативно исправить, обратившись в Социальный фонд с подтверждающими документы. Это важно, так как ошибки в учете способны привести к снижению пенсии или даже к отказу в ее назначении.

Как рассчитать пенсионные баллы (ИПК)

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается по формуле:

ИПК = (сумма страховых взносов от работодателя / нормативный размер страховых взносов) х 10

Нормативный размер страховых взносов устанавливается государством ежегодно. Для удобства расчета на сайтах СФР и «Госуслуг» доступны специальные онлайн-калькуляторы.

Максимальное количество баллов, которое можно заработать за год, – 10. Оно доступно при зарплате от определенного уровня (в 2026 году – от 187 500 рублей до вычета налогов).

Что делать, если не хватает пенсионных баллов

Если количество пенсионных баллов недостаточно для назначения страховой пенсии, их можно заработать или докупить:

Заработать: продолжать официально работать, чтобы работодатель отчислял страховые взносы. Максимум в год можно получить 10 баллов при высокой зарплате.

продолжать официально работать, чтобы работодатель отчислял страховые взносы. Максимум в год можно получить 10 баллов при высокой зарплате. Докупить: внести страховые взносы самостоятельно. Это могут сделать граждане, которые не работают официально, например, самозанятые или домохозяйки. Порядок добровольной уплаты взносов регулируется законодательством.

Какие новые возможности появятся у пенсионеров

В 2026 году для пенсионеров стали доступны новые цифровые сервисы, упрощающие получение льгот.

Электронное свидетельство пенсионера. В рамках жизненной ситуации «Выход на пенсию» можно оформить электронное свидетельство пенсионера на портале «Госуслуги». Цифровой документ используется для подтверждения статуса пенсионера при получении льгот и скидок, например, в аптеках и музеях.

Для получения электронного удостоверения необходимо:

Установить на телефоне мобильные приложения «Госуслуги» и MAX Войти в приложение MAX, выбрать «Цифровой ID» и нажать «Создать» Подтвердить личность одним из предлагаемых способов После возврата в приложение MAX автоматически загрузит цифровое удостоверение с портала госуслуг

Документ будет доступен в профиле и готов к использованию в любой момент вместо бумажной версии. Он позволяет:

получать скидки в розничных точках

бесплатно посещать музеи, выставки и культурные мероприятия

подтверждать право на льготный проезд в общественном транспорте

оформлять другие меры социальной поддержки

Что такое проактивное назначение пенсии

С 2026 года в России внедряется проактивный (беззаявительный) принцип назначения пенсии. Это означает, что граждане, которые скоро достигнут пенсионного возраста, будут получать всю необходимую информацию о предстоящих выплатах и льготах автоматически.

Как это работает: за месяц до наступления пенсионного возраста Социальный фонд России направляет гражданину уведомление в личный кабинет на «Госуслугах». В уведомлении содержатся данные о стаже, заработке и предварительном размере пенсии. Если гражданин согласен с расчетом, пенсия назначается автоматически – без подачи отдельного заявления.

Кроме того, с 1 января 2026 года услуга по информированию граждан об отнесении к категории предпенсионеров стала проактивной. Теперь информация о статусе предпенсионера приходит автоматически, без необходимости личного обращения.

Также в беззаявительном порядке с 2026 года назначается пенсия по инвалидности гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях.

Какие еще сервисы «Жизненных ситуаций» работают в 2026 году

Помимо выхода на пенсию, на портале «Госуслуги» доступны десятки других «жизненных ситуаций», объединяющих услуги по ключевым событиям в жизни человека:

«Поступление в вуз» – одна из самых популярных ситуаций (10,1 млн пользователей)

«Получение налогового вычета» (6,8 млн пользователей)

«Многодетная семья» – объединяет услуги по оформлению статуса, пособий и выплат

«Строительство индивидуального жилого дома» – сопровождение на всех этапах: от покупки земли до подключения газа и воды

«Защита от мошенников в сети» – позволяет установить самозапрет на кредиты, проверить количество оформленных сим-карт

«Восстановление документов» – помощь при утере паспорта, полиса ОМС, водительского удостоверения, документов об образовании

«Поддержка бизнеса» – оформление субсидий, грантов, льготных кредитов

Сколько услуг доступно на Госуслугах в 2026 году

По состоянию на 2026 год на портале «Госуслуги» представлено около 1,6 тысячи государственных услуг, которые постепенно объединяются в тематические пакеты «Жизненные ситуации». Запущено 70 федеральных и более 425 региональных жизненных ситуаций.

Система продолжает развиваться: количество услуг и ситуаций растет, сроки их получения сокращаются, а число необходимых документов уменьшается. Как отметили в Минцифры, государство становится не просто порталом с анкетами, а полноценным цифровым помощником, который экономит время граждан.

Итог: как изменилось оформление пенсии в 2026 году

Подводя итог, можно выделить ключевые изменения в оформлении пенсии в 2026 году:

Быстрее. Срок оформления пенсии сократился с 10 до 5 рабочих дней при наличии всех данных в лицевом счете.

Проще. Количество необходимых документов уменьшилось с 19 до 3, а в большинстве случаев достаточно одного заявления.

Онлайн. Весь процесс можно пройти через портал «Госуслуги» в разделе «Жизненная ситуация» – без визитов в ведомства.

Меньше визитов. При полностью автоматическом оформлении визит в СФР или МФЦ не требуется вовсе.

Проактивно. Граждане получают уведомления о предстоящей пенсии и статусе предпенсионера автоматически, за месяц до наступления права.

Для тех, кто планирует выход на пенсию в 2026 году, главный совет – заранее проверить данные о стаже и пенсионных баллах в выписке ИЛС на «Госуслугах». Это поможет избежать ошибок и получить пенсию в полном объеме в установленный срок.