Как постирать большое одеяло в домашних условиях: в стиральной машине и вручную без комков и запаха

Tекст: Ольга Никитина

Почему большое одеяло сложно стирать: главные риски и способы ухода

Объемные одеяла с наполнителями – пухом, синтепоном, холлофайбером – требуют особенно аккуратного ухода. Главная проблема заключается в их размере и весе. Даже сухое одеяло часто не помещается в барабан стиральной машины, а при намокании становится в два-три раза тяжелее, создавая серьезную нагрузку на технику и на само изделие.

Это может привести к нескольким неприятным последствиям:

перегрузка и поломка стиральной машины;

сбивание наполнителя в некрасивые и неудобные комки;

деформация ткани и швов;

появление неприятного запаха из-за плохой сушки.

Поэтому прежде чем приступать к стирке, важно сразу выбрать правильный способ, который подойдет именно для вашего одеяла.

Можно ли стирать большое одеяло в стиральной машине

Стирать большое одеяло в машинке можно, но только при соблюдении двух главных условий: оно должно свободно помещаться в барабан, и его вес не должен превышать максимальную загрузку, указанную в инструкции к вашей стиральной машине. Если эти условия не соблюдаются, от машинной стирки лучше отказаться в пользу ручной или химчистки, чтобы не рисковать ни техникой, ни самой вещью.

Как стирать одеяло в машинке правильно

Чтобы не испортить вещь при машинной стирке, нужно соблюдать несколько базовых правил.

Проверьте вес. Одеяло не должно превышать максимальную загрузку машины, которая обычно составляет 5–8 килограммов.

Осмотрите швы. Любые, даже самые маленькие повреждения приведут к высыпанию наполнителя во время стирки.

Сложите правильно. Сверните одеяло в два-три слоя и скрутите неплотным рулоном – это поможет снизить дисбаланс при отжиме.

Добавьте мячики. Положите в барабан два-три теннисных мяча или специальных шарика для стирки. Они будут постоянно «перебивать» одеяло во время цикла и не дадут наполнителю сбиваться в комки.

Выберите средство. Используйте только жидкое моющее средство. Обычный порошок оставляет на ткани белые разводы, которые потом трудно вывести.

Настройте режим. Выберите деликатную стирку с температурой не выше 40 градусов и отжимом на 600–800 оборотов. Если в вашей машине есть специальные программы «одеяло» или «пуховые изделия», используйте их – они уже оптимизированы для таких вещей.

Как постирать большое одеяло вручную в ванной

Если одеяло не помещается в стиральную машину или весит слишком много, подойдет ручная стирка в ванной. Вот пошаговая инструкция.

Подготовьте ванну. Полностью освободите ее и убедитесь, что она чистая.

Наберите воду. Заполните ванну теплой водой и растворите в ней жидкое моющее средство.

Замочите одеяло. Поместите одеяло в воду и оставьте на 1–2 часа. Если загрязнения сильные, добавьте стакан пищевой соды – она усилит эффект.

Постирайте. Аккуратно потрите загрязненные места. Самый безопасный и эффективный способ – «протоптать» одеяло ногами. Это не повредит ткань и хорошо удалит грязь.

Прополощите. Тщательно прополощите одеяло несколько раз, чтобы полностью удалить моющее средство.

Отожмите без скручивания. Слейте воду и дайте одеялу стечь. Отжимать лучше вдвоем – мокрое одеяло очень тяжелое. Ни в коем случае не скручивайте его, чтобы не повредить наполнитель.

Высушите. Сушить такое одеяло можно только в горизонтальном положении. Не вешайте его – наполнитель сползет вниз, и вещь потеряет форму.

Как правильно сушить одеяло после стирки

Сушка – самый важный этап ухода за большим одеялом. Если сделать это неправильно, все усилия по стирке могут пойти насмарку.

Сушите одеяло только на ровной горизонтальной поверхности. Разложите его на сушилке или на чистой простыне на полу, периодически переворачивая каждые 3–4 часа, чтобы влага испарялась равномерно. Избегайте прямых солнечных лучей – они могут испортить цвет ткани и структуру наполнителя. Не используйте высокую температуру при сушке: горячий воздух от обогревателя или батареи может сделать наполнитель хрупким. Если одеяло плохо просохнет, внутри появится затхлый запах и может завестись плесень.

Стоит ли сдавать одеяло в химчистку

Если одеяло очень большое, дорогое или с натуральным наполнителем, химчистка часто становится лучшим и самым безопасным вариантом.

Плюсы химчистки очевидны: вы экономите время и силы, профессионалы удаляют даже сложные пятна, структура наполнителя сохраняется, а дополнительная дезинфекция уничтожает пылевых клещей и бактерии.

Чтобы подготовить одеяло к химчистке, проверьте швы на наличие повреждений, сообщите специалистам тип наполнителя и обязательно укажите на проблемные пятна. Сам процесс чистки включает предварительную обработку, основную чистку, бережную сушку и финальную проверку качества.

Особенности стирки утяжеленного одеяла

Утяжеленные одеяла требуют особого подхода из-за их значительного веса. Вес такого одеяла часто превышает 9 килограммов, поэтому большинство стиральных машин просто не справятся с такой нагрузкой. Если вы все же решите стирать его в машинке, используйте только холодную воду и деликатный режим, исключительно жидкие средства и никаких отбеливателей или кондиционеров. Сушить утяжеленное одеяло лучше в сушилке на низкой температуре. Если сушите на воздухе, делайте это только в горизонтальном положении, регулярно переворачивая.

Как удалить пятна с одеяла

Перед основной стиркой любые загрязнения лучше обработать отдельно. Для пятен от кофе смешайте воду с жидким гелем и добавьте немного уксуса. Пятна от красного вина смочите уксусом и оставьте на 20–30 минут. Если на одеяле остались следы мочи, поможет раствор воды с уксусом. После обработки можно приступать к обычной стирке выбранным способом.

Как часто стирать одеяло и как его хранить

Частота стирки зависит от того, используете ли вы пододеяльник. Если одеяло всегда в пододеяльнике, достаточно стирать его 3–4 раза в год. Если вы используете одеяло без чехла, стирать его придется чаще – примерно раз в месяц.

После стирки убедитесь, что одеяло полностью высохло. Храните его в сложенном или свернутом виде, обязательно в чехле, защищающем от пыли, и только в сухом месте с хорошей вентиляцией.

Главные ошибки при стирке одеяла

Самая распространенная ошибка – перегрузка стиральной машины, которая ведет к ее поломке. Не менее опасны высокая температура воды, использование порошка вместо жидкого геля, сушка на веревке и недостаточное полоскание, из-за которого в наполнителе остаются частицы моющего средства.

Постирать большое одеяло дома вполне реально. Главное – выбрать правильный способ: стиральная машина, ручная стирка в ванной или профессиональная химчистка. Большинство ошибок случается не на этапе стирки, а при сушке и из-за перегрузки техники. Если соблюдать базовые правила и не торопиться, одеяло сохранит форму, мягкость и прослужит вам долгие годы.