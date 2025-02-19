Тревожный чемоданчик: что это и как его собрать

Tекст: Ольга Никитина

Что такое тревожный чемоданчик и зачем он нужен?

Тревожный чемоданчик – это компактный набор предметов, которые могут понадобиться в случае внезапной эвакуации или вынужденного автономного существования. Он получил свое название благодаря тому, что его используют в ситуациях, требующих быстрых и решительных действий.

Такой набор особенно актуален для жителей регионов, где высока вероятность природных катаклизмов: землетрясений, наводнений, лесных пожаров или техногенных аварий. Однако даже если вы живете в относительно безопасной местности, иметь под рукой тревожный чемоданчик – это разумная мера предосторожности.

Согласно рекомендациям МЧС, правильно собранный набор может обеспечить автономное существование человека в течение двух-трех дней. Это особенно важно, если вокруг нет доступа к воде, еде, теплу или укрытию.

Что должно быть в тревожном чемоданчике?

Содержимое тревожного чемоданчика зависит от индивидуальных потребностей, места проживания и времени года. Однако есть базовый набор, который подойдет практически для любой ситуации.

1. Самое необходимое:

– Паспорта, свидетельства о рождении, водительские права, страховые полисы.

– Копии документов (можно хранить в нагрудном кармане).

– Наличные деньги и банковские карты.

– Список контактов родственников и друзей.

– Фотографии членов семьи с указанием ФИО, групп крови и медицинских противопоказаний.

Совет : Документы лучше упаковать в водонепроницаемые пакеты или вакуумные контейнеры.

2. Аптечка:

– Бинты, марлевые повязки, пластыри.

– Йод, хлоргексидин, перекись водорода.

– Обезболивающие, жаропонижающие, антигистаминные препараты.

– Лекарства от расстройства ЖКТ, антибиотики.

– Препараты для хронических заболеваний (инсулин, ингаляторы и т. д.).

– Шприцы, жгуты, ножницы.

3. Продукты и вода:

– Консервы, сухари, орехи, сухофрукты, шоколад – все, что имеет длительные сроки хранения. Желательно, чтобы еда была достаточно калорийной.

– Вода (минимум 1,5 литра на человека в сутки).

– Чай, кофе, сухие супы.

– Крупы быстрого приготовления.

4. Одежда и обувь:

– Теплая одежда (термобелье, куртка, шапка, перчатки).

– Дождевик или непромокаемая куртка.

– Сменное нижнее белье и носки.

– Удобная обувь (кроссовки или трекинговые ботинки).

Важно : Одежда должна быть компактной и подходить для разных погодных условий.

5. Средства гигиены:

– Зубная щетка и паста.

– Туалетная бумага, влажные салфетки.

– Мыло, полотенце.

– Женские гигиенические средства.

6. Снаряжение для выживания:

– Фонарик с запасными батарейками.

– Спички, зажигалка, сухое горючее.

– Нож, веревка, скотч.

– Термос, фляга, походная посуда.

– Спальный мешок или теплое одеяло.

– Компас, карта местности, GPS-навигатор.

– Сигнальный свисток.

7. Электроника и средства связи:

– Смартфон и кнопочный телефон.

– PowerBank и зарядные устройства.

– Радиоприемник.

– Блокнот и карандаш.

Какие вещи для детей должны быть в тревожном чемоданчике

Когда речь заходит о подготовке к чрезвычайным ситуациям, дети требуют особого внимания. Их потребности отличаются от взрослых, и в тревожном чемоданчике обязательно должен быть отдельный набор для маленьких членов семьи.

1. Питание и вода

Дети, особенно малыши, нуждаются в специальном питании. В экстремальной ситуации важно обеспечить их привычной едой, чтобы избежать стресса и проблем с пищеварением. С собой необходимо взять в зависимости от потребностей вашей семьи и возраста ваших детей:

– Сухие смеси для малышей.

– Пюре в мягких упаковках (фруктовые, овощные, мясные).

– Каши быстрого приготовления.

– Печенье, сухарики, сухофрукты.

Вода:

– Минимум 1 литр воды в день на ребенка.

– Бутылочки с сосками для малышей.

Совет : Выбирайте продукты с длительным сроком хранения и проверяйте их перед укладкой.

2. Гигиена и уход

Детская гигиена – это отдельная статья расходов в тревожном чемоданчике.

– Подгузники – запас на два-три дня (в зависимости от возраста).

– Влажные салфетки – пригодятся и антибактериальные, и обычные.

– Детское мыло – жидкое или в твердом виде.

– Крем – защитный крем от опрелостей, а также крем с SPF для защиты от солнца.

– Зубная щетка и паста, подходящие по возрасту.

– Полотенце – компактное и быстро сохнущее (такие в настоящее время есть в широкой продаже с пометкой «спортивное полотенце»).

Важно : Упакуйте гигиенические средства в герметичные пакеты, чтобы они не промокли.

3. Одежда и обувь

Дети быстро растут, а в экстремальной ситуации важно, чтобы одежда была удобной и подходила по размеру.

Комплект детской одежды на случай непредвиденных обстоятельств должен состоять из теплой куртки, кофты, ветровки и дождевика, нужны плотные штаны и комбинезон, комплект из нескольких футболок или маек, а также сменное белье и несколько пар носков.

Из обуви – удобные кроссовки или ботинки. Пригодится сменная обувь (например, сандалии).

Шапка, перчатки (для холодного времени года). Для теплого времени года – панама или кепка.

Совет : Выбирайте одежду из дышащих и непромокаемых материалов.

4. Детская аптечка – должна быть отдельной и учитывать возрастные особенности.

Препараты :

– Жаропонижающие (например, парацетамол или ибупрофен в детской дозировке).

– Антигистаминные средства (от аллергии).

– Средства от расстройства желудка (сорбенты, регидрон).

– Капли от насморка.

– Препараты, назначенные врачом (например, ингалятор для астматиков).

Перевязочные материалы :

– Пластыри (обычные и бактерицидные).

– Бинты и марлевые повязки.

– Антисептики (хлоргексидин, перекись водорода).

Важно : Убедитесь, что все лекарства имеют действующий срок годности.

5. Развлечения и психологическая поддержка. В стрессовой ситуации дети особенно нуждаются в отвлечении и утешении.

Игрушки :

– Небольшая любимая игрушка (например, плюшевый мишка).

– Настольные игры или карточки.

– Книжки с картинками.

Канцелярия :

– Блокнот и карандаши (для рисования или записей).

Гаджеты :

– Планшет или телефон с мультфильмами (если есть возможность зарядить устройство).

Совет : Выбирайте компактные и легкие игрушки, которые не займут много места.

6. Документы и информация

Копии документов:

– Свидетельство о рождении.

– Медицинский полис.

– Паспорт (если есть).

Информация :

– Фотография ребенка с указанием ФИО, группы крови и аллергий.

– Контакты родственников или опекунов.

Важно : Документы упакуйте в водонепроницаемый пакет или контейнер.

7. Дополнительные вещи

Для младенцев :

– Бутылочки для кормления.

– Соски-пустышки.

– Слюнявчики.

Для детей постарше :

– Термос для горячего питания.

– Ложка и кружка.

Как упаковать детский набор?

– Используйте отдельный рюкзак. Детские вещи лучше хранить в небольшом рюкзаке, который ребенок сможет нести самостоятельно (если это необходимо).

– Распределите вес. Тяжелые предметы (вода, питание) разместите ближе к спине, а легкие и часто используемые (игрушки, салфетки) – в верхних отсеках.

– Защитите от влаги. Упакуйте вещи в вакуумные пакеты или герметичные контейнеры.

– Проверяйте содержимое. Регулярно обновляйте продукты, воду и лекарства, чтобы они не испортились.