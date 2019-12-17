Украинские гастарбайтеры в Польше стали чаще совершать преступления

В Польше зафиксировали рост преступлений, совершенных украинцами, приехавшими на заработки, жертвами зачастую становятся соотечественники мигрантов, пишут СМИ.

С 2011 по 2015 года число преступлений, совершенных гражданами Украины в Польше, выросла в 2,5 раза, с 493 до 1315, передает «Обозреватель» со ссылкой на статистику польского МВД.

Отмечается, что украинцы чаще всего совершают убийства, грабежи и хулиганство. Недавно в польском Доброславове нашли трупы двух украинцев, на теле одного насчитали 18 ножевых ранений, на теле второго – пять, в убийстве подозревают другого украинца. Отмечается, что тот забрал у своих жертв деньги и обокрал их соседей.

Председатель защищающего в Польше права украинцев профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько заявил, что нередко украинцев притесняют поляки, и не всегда в подобных ситуациях виноваты граждане Польши.

«И как только попадается случай, когда работодатель нарушает права украинца, не выплачивает зарплату, бьет, то начинаешь разбираться и обязательно наткнешься, что посредником был наш же гражданин», – пояснил Махинько.

По его мнению, повышенная преступность среди украинцев является следствием злоупотребления алкоголем.

Житель Львова Владислав Тарнавский, который проработал несколько лет в Польше, заявил, что преступность растет из-за низкого уровня образования украинцев.

«Украинский заробитчанин – это уже не женщина 40-50 лет, которая ухаживает за польским пенсионером. Сейчас это 20-30 летние мужчины. <...> Чаще всего сюда приезжают жители сел без образования. Им нечем заняться в нерабочее время. <...> Сначала выпьют, потом выясняют отношения. Могут и с поляками подраться, те тоже не уступают, часто провоцируют драку, потому что находятся на своей территории», – пояснил Тарнавский.

Юрист Виталий Шевченко, помогавший украинцам в Польше, заявил, что в разрешении ситуации может помочь только возвращение мигрантов на родину.

«Здесь же семьи распадаются, дети без присмотра растут, потом у них проблемы с законом или в личной жизни. Пока не вернем своих граждан в Украину, так и будем пополнять криминальную хронику Польши», – пояснил эксперт.

Отмечается, что на заработки за рубеж выезжают около 9 млн украинцев, в последние годы этот показатель значительно вырос. Согласно данным Евростата, граждане Украины чаще всего выбирают для заработков Польшу.

В октябре польские СМИ писали, что за последние пять лет экономика Польши выросла на 22%, в том числе на 2,5% благодаря вкладу украинских гастарбайтеров.