Первый китайский авианосец ввели в эксплуатацию

Первый китайский авианосец собственного производства, получивший название «Шаньдун», введен в эксплуатацию в порту города Санья.

Как передает агентство Синьхуа, торжественная церемония состоялась в 16.00 по местному времени (11.00 мск), в ней принял участие председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«Шаньдун» стал первым авианосцем Китая собственного производства.

Напомним, в апреле китайские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлены испытания авианосца проекта 001А, в ролике демонстрируется взлет самолетов с палубы корабля.