В Дагестане обновили «визитные карточки» города Кизилюрт

Благодаря проекту «Мой Дагестан – комфортная городская среда», который инициировал глава республики Владимир Васильев, в Кизилюрте появился очень зеленый, уютный и благоустроенный сквер и обновилось «лицо города» – аллея Героев, рассказала газете ВЗГЛЯД координатор проекта Рукият Ахмедова.

«Сквер на площади Героев, посвященный местным жителям – погибшим воинам-«афганцам, не реконструировался в течение вот уже двадцати лет. Но в рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда», на реконструкцию сквера Героев было выделено 12 миллионов 700 тысяч рублей», – сообщила Рукият Ахмедова, победитель республиканского конкурса управленцев «Мой Дагестан» и координатор проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда».

В сквере заменили бордюры, положили больше 2,5 тыс. квадратных метров новой плитки, несколько десятков скамеек, фонарей, урн, перечислила собеседница. «При этом старые, еще способные цвести деревья остались не тронутыми, а вместо высохших – посажено 150 новых саженцев», – продолжила Ахмедова.

Рядом со сквером находятся школа и детский сад, вокруг стоят многоэтажки, где живет около полутора тысяч человек. «Теперь жители –взрослые и дети – могут оценить результаты того, что принес проект «Комфортная городская среда», – сказала собеседница. В сквере на площади Героев никогда не было детской площадки, теперь здесь множество качелей, каруселей, песочниц, горок, на площадке постелили мягкое резиновое покрытие, чтобы предохранить играющих детей от возможных травм, рассказала Рукият Ахметова. «Небольшой монумент воинам-афганцам заменили красивой стелой с фамилиями и фотографиями павших земляков-кизилюртовцев», – рассказала общественный координатор проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда».

Кроме сквера на площади Героев масштабной реконструкции подверглась еще одна «историческая точка» города – Аллея Славы, добавила Ахмедова. «Эта аллея расположена перед зданием городской администрации. Здесь также реконструкции не было достаточно давно. Из-за большого объема работ, средства уходили на приведение в порядок других объектов, а на аллею обычно не хватало», – пояснила собеседница. Теперь же, благодаря проекту, поддержанному властями республики, на приведение в надлежащий вид было выделено 7 млн 800 тысяч рублей. «Там было очень мало зелени, теперь там растут молодые туи и розовые кусты. Здесь появилась зона отдыха – в том числе домик для игры в шахматы. Тут же недалеко от площади муниципалитет по собственной инициативе создал спортивную площадку для воркаута – занятий спортом на свежем воздухе», – поделилась Ахмедова.

Архитектурный ансамбль Аллеи Славы посвящен героям-труженикам Кизилюрта, его старейшинам и аксакалам, многие из которых до сих пор живы, подчеркнула собеседница. «Цель – донести до молодежи, что рядом с ними живут люди, на которых можно и нужно равняться и которыми стоит гордиться. Это часть того большого объема работы с молодежью, которое ведет сейчас новое руководство нашей республики», – добавила общественный координатор проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда».

Помимо этого направления, реализуются проекты «Мой Дагестан – моя вода», «Мой Дагестан – мои дороги». В нынешнем году завершается строительство 155 километров дорог, благоустройство 228 площадок, введение в строй 48 объектов водоснабжения. Как отмечают в республиканской администрации, стратегические инвестиционные проекты «Мой Дагестан – моя вода», «Мой Дагестан – мои дороги» и «Мой Дагестан – комфортная городская среда» уникальны не только масштабом вложений и широтой охвата территорий, но прежде всего подходом к реализации поставленных задач. Впервые за расходованием бюджетных средств получила возможность следить общественность республики. Причем контроль этот не был формальным, так как за каждым проектом закреплены специальные группы общественного контроля, координаторы которых несут персональную ответственность за воплощение в жизнь каждого этапа. Для реализации проектов было выделено 3 млрд 834 млн рублей.

Реализованные проекты исходили из ключевых задач, которые были озвучены в послании главы республики Владимира Васильева Народному собранию Дагестана. Руководитель региона подчеркнул, что государственная политика отныне будет ориентироваться на решение насущных проблем человека: обеспечение безопасности, занятости, роста доходов, создание среды, комфортной для проживания, качественного доступного образования и медицинской помощи.