В Дагестане обновили «визитные карточки» города Кизилюрт

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17 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 13:45  |  vz.ru
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Санкциям США против «Северного потока – 2» помогут немецкие утки

Морскому пути «Северного потока – 2» мешают птицыФото: Stine Jacobsen/Reuters
У «Северного потока – 2» снова возникли проблемы. Только Россия справилась с задержкой строительства из-за Дании, как появилась угроза санкций США в новом году. Но ей не придали значения, ведь Газпром успевает закончить стройку раньше начала их действия. Но выяснилось – остались работы, которые надо срочно сделать этой зимой, а их проведению мешает миллион водоплавающих птиц. Чем это грозит проекту?  Подробности...
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Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
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Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Официально подробности не раскрываются, однако некоторые заявления политического и военного руководства очень красноречивы. Есть признаки, что Россия вообще разучилась делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
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На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы

Кабинет министров Финляндии рекордно «молодой» и рекордно «женский»Фото: Lehtikuva/Jussi Nukari/Reuters
В финно-угорской политике отмечается невиданное оживление. Глава МВД Эстонии перешел на личности и оскорбил премьер-министра Финляндии − красивую молодую девушку, из которой в Европе пытаются сделать образец для подражания. Но самое удивительное, что в этом конфликте отразились интересы дискриминируемых в Эстонии русскоязычных, причем весьма парадоксальным образом. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Суета под леволибералами до добра не доводит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Никто в здравом уме не может быть против руководителя только потому, что он – женщина. Но если из деловых качеств по разнарядке присутствует только вагина, то тут начинается всякая лажа. Подробности...
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В Европе за симпатии к Евромайдану можно получить в нос

Дмитрий Родионов, политолог
Майдан воспитал огромное количество наивных дурачков, которые верили, что нужны Европе. А некоторым потребовалось сбежать с Украины, чтобы узнать, что «европейские ценности» немного не такие, какими они их себе представляли. Подробности...
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Если есть выбор – любовь или деньги, выбирайте деньги

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Он нажил две квартиры в Москве, а потом познакомился с женщиной. Она очень любила деньги, постоянно влезала в кредиты и изменяла. Он продал квартиру и деньги подарил ей. Потратив их, она снова начала ему изменять. Тогда он продал вторую квартиру. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              В Дагестане обновили «визитные карточки» города Кизилюрт

              17 декабря 2019, 13:16

              Текст: Иван Абакумов

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              Благодаря проекту «Мой Дагестан – комфортная городская среда», который инициировал глава республики Владимир Васильев, в Кизилюрте появился очень зеленый, уютный и благоустроенный сквер и обновилось «лицо города» – аллея Героев, рассказала газете ВЗГЛЯД координатор проекта Рукият Ахмедова.

              «Сквер на площади Героев, посвященный местным жителям – погибшим воинам-«афганцам, не реконструировался в течение вот уже двадцати лет. Но в рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда», на реконструкцию сквера Героев было выделено 12 миллионов 700 тысяч рублей», – сообщила Рукият Ахмедова, победитель республиканского конкурса управленцев «Мой Дагестан» и координатор проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда».

              В сквере заменили бордюры, положили больше 2,5 тыс. квадратных метров новой плитки, несколько десятков скамеек, фонарей, урн, перечислила собеседница. «При этом старые, еще способные цвести деревья остались не тронутыми, а вместо высохших – посажено 150 новых саженцев», – продолжила Ахмедова.

              Рядом со сквером находятся школа и детский сад, вокруг стоят многоэтажки, где живет около полутора тысяч человек. «Теперь жители –взрослые и дети – могут оценить результаты того, что принес проект «Комфортная городская среда», – сказала собеседница. В сквере на площади Героев никогда не было детской площадки, теперь здесь множество качелей, каруселей, песочниц, горок, на площадке постелили мягкое резиновое покрытие, чтобы предохранить играющих детей от возможных травм, рассказала Рукият Ахметова. «Небольшой монумент воинам-афганцам заменили красивой стелой с фамилиями и фотографиями павших земляков-кизилюртовцев», – рассказала общественный координатор проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда».

              Кроме сквера на площади Героев масштабной реконструкции подверглась еще одна «историческая точка» города – Аллея Славы, добавила Ахмедова. «Эта аллея расположена перед зданием городской администрации. Здесь также реконструкции не было достаточно давно. Из-за большого объема работ, средства уходили на приведение в порядок других объектов, а на аллею обычно не хватало», – пояснила собеседница. Теперь же, благодаря проекту, поддержанному властями республики, на приведение в надлежащий вид было выделено 7 млн 800 тысяч рублей. «Там было очень мало зелени, теперь там растут молодые туи и розовые кусты. Здесь появилась зона отдыха – в том числе домик для игры в шахматы. Тут же недалеко от площади муниципалитет по собственной инициативе создал спортивную площадку для воркаута – занятий спортом на свежем воздухе», – поделилась Ахмедова. 

              Архитектурный ансамбль Аллеи Славы посвящен героям-труженикам Кизилюрта, его старейшинам и аксакалам, многие из которых до сих пор живы, подчеркнула собеседница. «Цель – донести до молодежи, что рядом с ними живут люди, на которых можно и нужно равняться и которыми стоит гордиться. Это часть того большого объема работы с молодежью, которое ведет сейчас новое руководство нашей республики», – добавила общественный координатор проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда».

              Помимо этого направления, реализуются проекты «Мой Дагестан – моя вода», «Мой Дагестан – мои дороги». В нынешнем году завершается строительство 155 километров дорог, благоустройство 228 площадок, введение в строй 48 объектов водоснабжения. Как отмечают в республиканской администрации, стратегические инвестиционные проекты «Мой Дагестан – моя вода», «Мой Дагестан – мои дороги» и «Мой Дагестан – комфортная городская среда» уникальны не только масштабом вложений и широтой охвата территорий, но прежде всего подходом к реализации поставленных задач. Впервые за расходованием бюджетных средств получила возможность следить общественность республики. Причем контроль этот не был формальным, так как за каждым проектом закреплены специальные группы общественного контроля, координаторы которых несут персональную ответственность за воплощение в жизнь каждого этапа. Для реализации проектов было выделено 3 млрд 834 млн рублей.

              Реализованные проекты исходили из ключевых задач, которые были озвучены в послании главы республики Владимира Васильева Народному собранию Дагестана. Руководитель региона подчеркнул, что государственная политика отныне будет ориентироваться на решение насущных проблем человека: обеспечение безопасности, занятости, роста доходов, создание среды, комфортной для проживания, качественного доступного образования и медицинской помощи.


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