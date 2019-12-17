Военные России и Индии зачистили от «террористов» населенный пункт

Военные России и Индии во время международных учений «Индра-2019» разминировали автомобильную трассу и освободили от условных террористов населенных пункт, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Сегодня в соответствии с планом инженерные подразделения Восточного военного округа и Вооруженных сил Индии отработали задачи по разминированию автомобильной трассы, ведущий к важному объекту инфраструктуры и прилегающих к нему участков местности. Далее военнослужащие обеспечили охрану от действий диверсионно-разведывательных групп условного противника колонны техники и сопроводили ее к пункту назначения», – передает ТАСС сообщение ТОФ.

Во второй половине дня стороны тренировались блокировать и зачищать населенный пункт от вооруженных террористов с применением танков Т-90, БМП-2 и спецназа. Также к учениям подключились также отряды военной полиции двух стран. Они патрулировали освобожденный населенного пункт и поддерживали в нем правопорядок.

Напомним, 11 декабря на полигоне «Бабина», расположенном на территории штата Уттар-Прадеш, состоялась официальная церемония открытия межвидового российско-индийского учения «Индра-2019». Построения военнослужащих двух стран в честь старта учений также состоялись в порту Мармагао и на базе ВВС Индии в городе Пуна.

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