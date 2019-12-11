Стартовали российско-индийские межвидовые учения «Индра-2019»

Межвидовые двусторонние российско-индийские учения «Индра-2019» стартовали в Индии, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Сегодня на полигоне «Бабина», расположенном на территории штата Уттар-Прадеш, состоялась официальная церемония открытия межвидового российско-индийского учения «Индра-2019». Построения военнослужащих двух стран в честь старта учений также состоялись в порту Мармагао и на базе ВВС Индии в городе Пуна», – передает РИА «Новости» сообщение ТОФ.

Главная церемония открытия началась с общего построения военнослужащих двух стран, после чего командующий общевойсковым соединением Восточного военного округа генерал-майор Олег Цеков и начальник штаба Южного Командования вооруженных сил Индии генерал-лейтенант Дапиндер Сингх Ахуджа объехали строй и поприветствовали их.

В исполнении военных оркестров объединений прозвучали государственные гимны России и Республики Индия, были торжественно подняты национальные флаги двух стран и флаг учений «Индра-2019».

Для участников церемонии показательные выступления в воздухе провели экипажи вертолетов, входящих в пилотажную группу ВВС Индии, а также парашютисты. Военные двух стран вместе прошли по плацу полевого лагеря. Перед зрительскими трибунами проследовала боевая техника.



«Индра-2019» пройет с 11 по 21 декабря на полигонах сразу трех индийских штатов. Россию на учениях представляют более 700 военнослужащих общевойсковой армии Восточного военного округа, летчики и техники армии ВВС и ПВО округа, а также экипажи кораблей Балтийского флота. Российские военнослужащие будут выполнять задачи на танках и бронетранспортерах, а также на летательных аппаратах, предоставленных принимающей стороной.

Напомним, в июле главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа рассказал, что на совместных с Россией учениях «Индра-2019» Индия хотела бы перенять опыт, связанный с «применением авиации против террористов в Сирии». Дханоа подчеркнул, что только с Россией его страна «проводит столь масштабные учения».

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