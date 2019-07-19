Индия захотела увидеть Су-57 в деле

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа рассказал, когда его страна готова вернуться к вопросу о сотрудничестве в разработке и приобретении российского истребителя пятого поколения Су-57.

Индия намерена принять решение после того, как самолет «поставят на вооружение» в России и его можно будет «увидеть в деле», пишет «Красная звезда».

При этом Индия «довольна программной модернизацией МиГ-21, МиГ-27 и МиГ-29». Сейчас Индия «рассматривает возможность модернизации Су-30», которые эксплуатируются около 20 лет, передает РИА «Новости».

На совместных с Россией учениях «Индра-2019» Индия хотела бы перенять опыт, связанный с «применением авиации против террористов в Сирии». Дханоа подчеркнул, что только с Россией его страна «проводит столь масштабные учения».

В июне стало известно, что Минобороны получит 76 истребителей пятого поколения Су-57 по контракту с компанией «Сухой». Истребитель, как ожидается, будет передан ВКС России в конце 2019 года.

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