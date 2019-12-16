Италия перестанет выдавать россиянам трех- и четырехлетние визы

Россияне после вступления в силу новых правил выдачи шенгенских виз в 2020 году смогут получить документ на год, два и пять лет, сообщил генконсул Италии Франческо Форте.

«Новые правила ничего существенно не поменяют. Они направлены на улучшение организации внутреннего процесса. Будут отрегулированы периоды длительности визы – на один год, два года и пять лет. Больше не будет виз на три года или четыре. Думаю, что москвичи, которые часто путешествуют по Европе, смогут рассчитывать сразу на пятилетнюю визу», – пояснил Форте, передает РИА «Новости».

В ноябре сообщалось, что российские болельщики могут получить возможность въезжать в страны Шенгена по упрощенной схеме для посещения матчей чемпионата Европы 2020 года.