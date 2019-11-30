Въезд российских болельщиков в страны Шенгена во время Евро-2020 планируют упростить

Российские болельщики могут получить возможность въезжать в страны Шенгена по упрощенной схеме для посещения матчей чемпионата Европы 2020 года, заявил перед стартом жеребьевки финальной части турнира исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен.

Каллен заявил, что в ближайшее время планируется разработать предложения по упрощению процедуры получения шенгенской визы, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что в тех местах, куда будут приезжать болельщики, будет действовать упрощенная процедура [въезда в страну], в том числе для российских болельщиков», – сказал он.

Напомним, сборная России проведет два матча в Санкт-Петербурге и один в Копенгагене на групповом этапе чемпионата Европы – 2020.

Для посещения матчей в Санкт-Петербурге иностранцы смогут въехать в Россию по паспорту болельщика.

Город, помимо двух матчей группового этапа, также примет один из четвертьфиналов.

Финальная стадия чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 аренах в 12 европейских городах.

Ранее была внесена ясность по участию России в Евро-2020. Ранее комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года. Также предлагается запретить поднятие флага России на любом крупном турнире.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы во время проведения игр чемпионата Европы по футболу 2020 года не подвести УЕФА, болельщиков и игроков.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие соревнования могут пропустить российские спортсмены.