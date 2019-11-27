Путин дал обещания в связи с российской частью Евро-2020

Россия сделает все, чтобы во время проведения игр Чемпионата Европы по футболу 2020 года не подвести УЕФА, болельщиков и игроков, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином.

«Сделаем все, чтобы не подвести вас, не подвести болельщиков и игроков», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент России напомнил, что Россия со дня основания УЕФА является его членом.

Чеферин также выразил уверенность, что Россия подготовится к матчам ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге самым лучшим образом, передает ТАСС.

«Чемпионат мира (в России) прошел идеально, и эти два товарища (помощник президента Игорь Левитин и глава Российского футбольного союза Александр Дюков, которые присутствуют на встрече) знают, что я вовсе не дипломат, поэтому я говорю вовсе не потому, что это какой-то политес. Я на самом деле уверен в том, что Кубок мира был организован идеально. И я уверен в способности России организовывать на высочайшем уровне такого рода мероприятия», – сказал Чеферин Путину.

Напомним, после рекомендации комитета ВАДА об отстранении России от соревнований на четыре года появились сомнения относительно того, примет ли страна матчи ЧЕ-2020, на который российская сборная отобралась. Однако позже стало известно, что рекомендации комитета не распространяются на Евро-2020.