Население Киева превысило 3 млн человек

Фактическая численность населения Киева превысила 3 млн человек, заявил глава коммунальной организации «Институт генерального плана города Киева» Сергей Броневицкий.

«Согласно действующему генплану был сделан прогноз на 2020 год, что население будет составлять 2,6 млн. А уже сегодня фактическое население превысило 3 млн жителей», – сообщил Броневицкий, передают «Украинские новости».

Он добавил, что информацию предоставил Институт демографии и социальных исследований имени Птухи Национальной академии наук.

К 2041 году население города вырастет до 3,8 млн человек. В 2019 году в Киеве зарегистрировано 1,2 млн автомобилей, каждый год в город въезжает больше 200 тыс. машин.

В октябре сообщалось, что численность населения Украины упала ниже 42 млн человек.