Малышева предложила экзаменовать врачей раз в пять лет

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Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
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О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
30 лет назад, 14 декабря 1989 года, умер Андрей Сахаров – отец советской водородной бомбы и икона правозащитного движения. Его жизнь до сих пор вызывает разнообразные, порой противоположные оценки, но его философские построения о будущем человечества предпочитают не вспоминать. В них много такого, что может поколебать восприятие академика Сахарова как одного из символов демократии. Подробности...
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Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Официально подробности не раскрываются, однако некоторые заявления политического и военного руководства очень красноречивы. Есть признаки, что Россия вообще разучилась делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
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Газ толкает Израиль и Турцию на силовой конфликт

Израиль использует авиацию, чтобы припугнуть турецких буровиковФото: Amir Cohen/Reuters
Турецкие боевые дроны размещают на Северном Кипре для присмотра за израильтянами. Израильская авиация угрожающе зависает над турецкими буровиками, а турецкий военный корабль прогоняет израильское научное судно. В нейтральных водах Восточного Средиземноморья разгорается новый ближневосточный конфликт из-за месторождений газа. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Пойдут ли немцы на «китайский фронт»

Василий Федорцев, политолог, германист
Пока Берлин от выбора уклоняется, но рано или поздно ему, а вместе с ним и Евросоюзу, придется выбрать сторону, и сторона эта будет, конечно, не китайской. Американцы, даже с Трампом в качестве президента, европейцам ближе и понятней. Подробности...

Как Зеленский стал своим для украинских националистов

Глеб Простаков, журналист
Владимир Зеленский станет выполнять свои предвыборные обещания, только если это будет выгодно. Мирное урегулирование в Донбассе ему не просто невыгодно – а крайне опасно для него и его команды, потому что создает угрозу нового Майдана. Подробности...
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Еще пару лет мы сможем читать настоящие новости

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
То, что Россия – ядерная держава, которая показывает самостоятельность в принятии политических решений, ни у кого ведь сомнений не вызывает? Поэтому наша страна воспринимается на мировой арене, как потенциальный враг, представляющий опасность. Подробности...
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              Малышева предложила экзаменовать врачей раз в пять лет

              16 декабря 2019, 15:07

              Текст: Алина Назарова

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              Российским медикам следует раз в пять лет сдавать экзамен на уровень профессиональных знаний и навыков, считает профессор, доктор медицинских наук, член центрального штаба ОНФ Елена Малышева.

              В ходе круглого стола в ОНФ по проблемам непрерывного медицинского образования Малышева указала, что система непрерывного образования «есть везде». Такое образование включает в себя, по ее словам, набор баллов за посещение конференций профессиональных сообществ, а также прохождение обязательного экзамена один раз в пять лет.

              «Эти экзамены проводят независимые компании, не связанные ни с государством, ни с профессиональным сообществом. Это тестирование с разбором клинических случаев, которое длится 8 часов, целый день. Поэтому уровень врача проверяется снизу доверху, сверху донизу, во всех направлениях и во всех плоскостях. Конечно, мы дозрели до введения таких экзаменов один раз в пять лет», – сказала Малышева, передает РИА «Новости».

              По ее мнению, в перечень итоговых решений круглого стола следует внести идею создания независимой организации, которая будет готовить тестирование для врачей. Такая организация также должна получать в профессиональных сообществах или в Национальной медицинской палате подтверждение на проведение тестов. Для каждой специальности тесты будут проходить подтверждение в профильных профессиональных врачебных организациях, добавила Малышева.

              О необходимости введения экзамена для врачей также заявил член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин. По его словам, необходимо создать обстоятельства и условия, при которых врачи хотели бы учиться, а также надо сделать все возможное для получения врачами соответствующих компетенций.

              «Итоговый экзамен, независимый, с участием профессиональных сообществ является важной, мотивирующей основой, которая будет и побуждать врачей, и максимально объективно оценивать каждого индивидуально с учетом его уровня подготовки», – отметил Говорин.

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