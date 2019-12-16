Малышева предложила экзаменовать врачей раз в пять лет

Российским медикам следует раз в пять лет сдавать экзамен на уровень профессиональных знаний и навыков, считает профессор, доктор медицинских наук, член центрального штаба ОНФ Елена Малышева.

В ходе круглого стола в ОНФ по проблемам непрерывного медицинского образования Малышева указала, что система непрерывного образования «есть везде». Такое образование включает в себя, по ее словам, набор баллов за посещение конференций профессиональных сообществ, а также прохождение обязательного экзамена один раз в пять лет.

«Эти экзамены проводят независимые компании, не связанные ни с государством, ни с профессиональным сообществом. Это тестирование с разбором клинических случаев, которое длится 8 часов, целый день. Поэтому уровень врача проверяется снизу доверху, сверху донизу, во всех направлениях и во всех плоскостях. Конечно, мы дозрели до введения таких экзаменов один раз в пять лет», – сказала Малышева, передает РИА «Новости».

По ее мнению, в перечень итоговых решений круглого стола следует внести идею создания независимой организации, которая будет готовить тестирование для врачей. Такая организация также должна получать в профессиональных сообществах или в Национальной медицинской палате подтверждение на проведение тестов. Для каждой специальности тесты будут проходить подтверждение в профильных профессиональных врачебных организациях, добавила Малышева.

О необходимости введения экзамена для врачей также заявил член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин. По его словам, необходимо создать обстоятельства и условия, при которых врачи хотели бы учиться, а также надо сделать все возможное для получения врачами соответствующих компетенций.

«Итоговый экзамен, независимый, с участием профессиональных сообществ является важной, мотивирующей основой, которая будет и побуждать врачей, и максимально объективно оценивать каждого индивидуально с учетом его уровня подготовки», – отметил Говорин.

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