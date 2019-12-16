Пресс-служба «Что? Где? Когда?» отказалась комментировать скандал во время шоу

В пресс-службе телеигры «Что? Где? Когда?» не стали комментировать ссору ведущего Бориса Крюка с его матерью, гендиректором компании «Игра-ТВ» Наталией Стеценко из-за ответа одной из команд.

«Без комментариев», – ответила на РИА «Новости» пресс-секретарь телеигры Виктория Селиванова.

Ранее Стеценко в интервью на YouTube-канале «Что? Где? Когда?» после программы, вышедшей в эфир 15 декабря, заявила, что покинула дикторскую прямо во время эфира, так как была не согласна с зачетом ответа команды. По ее мнению, игроки ответили неправильно, но ведущий засчитал их версию.

«У меня бы они (игроки) проиграли раньше! Ведущий добрый, просто очень добрый! Я просто ушла (из дикторской) и думала, не вернусь, но вернулась. Они неправильно ответили! Им не надо было засчитывать этот ответ!» – заявила Стеценко.