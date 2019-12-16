Opel возобновил продажи в России

Компания PSA Peugeot Citroen спустя четыре года возобновила продажи новых моделей Opel в России.

«Opel возвращается в Россию: с сегодняшнего дня первые модели немецкого автопроизводителя из Рюссельсхайма поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах России», – сообщили в Opel.

Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Ставрополе и Рязани, передает ТАСС.

Для заказа доступны кроссовер Grandland X, производимый на заводе в Айзенахе и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производство которого налажено в Калуге.

О том, что автопроизводитель Opel возвращается в Россию, стало известно еще в начале 2019 года.

Бренд Opel ранее входил в американский концерн General Motors. В 2015 году концерн закрыл производство в Санкт-Петербурге, остановил контрактную сборку на калининградском заводе «Автотор» и нижегородском ГАЗе. Компания объявила о снятии бренда Opel с российского рынка.