Объявлено о возвращении Opel на автомобильный рынок России

Автопроизводитель Opel возвращается в Россию, сообщил концерн PSA Group, куда входит бренд.

«Выход бренда Opel на российский рынок позволит группе PSA усилить свое присутствие в евразийском регионе, расширить предложение для уже имеющихся клиентов и привлечь новых. С учетом запуска бренда Opel на Украине в прошлом году мы рассчитываем утроить объемы продаж брендов PSA в данном регионе к 2021 году. Добиться этого нам поможет выстраивание высокоприбыльного бизнеса», – сообщил исполнительный вице-президент группы PSA Яник Безар, передает ТАСС.

Он отметил, что целью группы является увеличение продаж за пределами Европы на 50% к 2021 году. Безар пояснил, что концерн планирует разместить бренды на новых рынках: Peugeot в Северной Америке, Citroen в Индии и Opel в России.

Бренд Opel ранее входил в американский концерн General Motors. В 2015 году концерн закрыл производство в Санкт-Петербурге, остановил контрактную сборку на калининградском заводе «Автотор» и нижегородском ГАЗе. Компания объявила о снятии с российского рынка бренда Opel.