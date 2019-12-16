Лукашенко предложил сажать чиновников «за палочно-галочную» систему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководителями силовых ведомств по административной ответственности потребовал сажать в тюрьму за «палочно-галочную» систему без суда и следствия.

«Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система, этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие. Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех – пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет – останутся без премии. Недопустимо, за это надо сажать в тюрьму без суда и следствия», – передает ТАСС слова Лукашенко.

По словам президента, в противном случае эту проблему не искоренить. Он указал на то, что иногда работники проявляют излишнее рвение в надежде отличиться, добавив, что по-прежнему у него много вопросов в этом плане к милиции.

По словам Лукашенко, все должны четко понимать, что главным критерием работы является не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие. Он подчеркнул, что действующий Кодекс об административных правонарушениях использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций.

«А ведь это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций», – сказал он.

Лукашенко поручил к июлю 2020 года подготовить масштабное изменение законодательства об административных правонарушениях с последующим пятилетним мораторием на его корректировку.

Напомним, в ноябре Лукашенко поручил главе нацбанка страны Павлу Каллауру «догрузить» банковские структуры в Витебской области, закрепив за ними по «колхозу-полтора».

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