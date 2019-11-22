Лукашенко поручил закрепить за банками по колхозу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе Нацбанка Павлу Каллауру «догрузить» банковские структуры в Витебской области, закрепив за ними по «колхозу-полтора», сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства провел совещание по вопросам развития АПК Витебской области, где ему рассказали, что регион обращался к банковской системе для оказания шефской помощи отстающим хозяйствам, однако им было отказано. Лукашенко распорядился, чтобы банки привлекались к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям, сообщает РИА «Новости».

«Павел Владимирович (Каллаур), немедленно займитесь этим... Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах – а ему все подчинено – еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью – прим. ВЗГЛЯД) не хотят. Поэтому догружайте их – по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается», - заявил президент.



Он добавил, что вопрос о шефской помощи также актуален. «А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает – это сделают другие», – подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко уволил ряд высокопоставленных чиновников после посещения агрохолдинга «Купаловское», условия содержания животных в котором он охарактеризовал как «Освенцим».