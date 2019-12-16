В Казани объяснили регистрацию брака трансгендеров

Органы ЗАГС не имели оснований отказать в регистрации брака трансгендерам, так как они предоставили подлинные документы, сообщили в управлении ЗАГС по Татарстану.

Ранее местные СМИ написали, что в одном из ЗАГСов Казани был зарегистрирован брак двух трансгендеров, что вызвало негативную реакцию у читателей и пользователей соцсетей.

«Если женщина выглядит, как женщина, и предоставляет документы о том, что она – женщина, а мужчина предоставляет документы о том, что он мужчина, у нас нет оснований не принимать у них заявление и не регистрировать брак. Органы ЗАГС в полной мере проверили подлинность представленных документов, они были подлинными, брак согласно представленным документам разнополый», – передает РИА «Новости» слова представителя управления ЗАГС.

Он добавил, чтто при смене пола граждане должны сами информировать об этом органы ЗАГС.

«Органы ЗАГС не обязаны выяснять, менял ли пол кто-то из вступающих в брак. Это ответственность каждого из заявителей, граждане должны сами информировать об этом», – уточнил он.

Напомним, в сентябре трансгендер и женщина поженились в СИЗО в Москве.