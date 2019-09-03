Трансгендер и женщина поженились в СИЗО в Москве

Находящийся под стражей в женском СИЗО в Москве трансгендер сыграл свадьбу с женщиной, сообщила замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«В московском женском СИЗО №6 прошла свадьба женщины и находящегося под стражей трансгендера. По нашим данным, это первая такая свадьба. Сотрудники ЗАГСа не понимали до конца, кто он такой, паспорт был мужской, невеста – женщина. Наверное, заподозрили что-то неладное, когда пришли в женское СИЗО, а не в мужское. Но по закону все нормально, по паспорту жених – мужчина. Сейчас он сидит в СИЗО», – сказала Меркачева, передает РИА «Новости».

Она отметила, что следователь разрешил пронести букет цветов на бракосочетание, что случается крайне редко. Однако после церемонии жене пришлось забрать кольцо своего мужа, так как в СИЗО запрещены украшения из драгоценных металлов. Меркачева уточнила, что невесте 48 лет, и это уже четвертый ее брак.

Ранее сообщалось, что трансгендер впервые стал моделью женского белья.