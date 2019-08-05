Трансгендер впервые стал моделью женского белья

Открытый трансгендер Валентина Сампайо впервые стала моделью бренда нижнего белья Victoria’s Secret, об этом сообщают западные СМИ.

Сампайо выложила в Instagram свое фото в халате с хэштегами #campaign, #vspink и #diversity. Издание The Independent отметило, что модель стала рекламировать бренд Victoria's Secret.

По утверждению издания, Сампайо стала первой открытой транссексуальной моделью, рекламирующей нижнее белье.

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