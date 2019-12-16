В бундестаге указали на недостаточную поддержку русского языка в Германии

Депутаты от Левой партии направили Федеральному правительству Германии запрос, указав на то, что русский язык в стране не получает достаточной поддержки.

Из документа следует, что русский является официальным или рабочим языком в таких международных организациях, как ООН, Совет Европы, ОБСЕ, Международное агентство по атомной энергии, СНГ, ШОС, ЕАЭС. Также указывается на то, что русский язык занимает второе место в мире после английского среди самых популярных языков интернет-контента. В настоящее время около 6 млн проживающих в Германии являются русскоязычными, а в 2017-2018 годах более 100 тыс. школьников в качестве иностранного языка изучали русский, передает RT.

Однако, согласно документу, учителя русского языка в Германии заявляют, что этот предмет не получает необходимой поддержки со стороны профильных ведомств отдельных федеральных земель Германии. «Приверженность предмету и курс на укрепление русского языка в школах имеют место лишь в очень немногих землях», – подчёркивается в запросе немецких депутатов федеральным властям.

Кроме того, в документе представители Левой партии указывают на то, что русский язык для правительства Германии является не только инструментом диалога в отношениях с Россией. «Поскольку правительство Германии, к сожалению вопрошающих, ясно выступает за параллельное применение достоверного устрашения и диалога в отношении России, следует исходить из того, что русский язык является для немецкого правительства не только средством общения в диалоге, но и языком возможного внешнеполитического или военного конкурента или противника», — говорится в запросе.

В связи с этим депутаты бундестага интересуются, «есть ли у федерального правительства повестка по освоению русского как иностранного языка для взаимопонимания между народами и экономического сотрудничества между Германией и Россией, и если да, то какова она».

Кроме того, политики намерены узнать, «в разговорах с представителями правительств каких государств канцлер доктор Ангела Меркель использует свое знание русского языка».

Ранее сообщалось, что Меркель нередко переходит на русский язык в общении с президентом Владимиром Путиным.