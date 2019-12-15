Турция пригрозила признать геноцид индейцев в США

В связи с признанием Сенатом США геноцида армян в Османской империи Анкара может признать геноцид индейцев в США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наш парламент также может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на A Haber.

Эрдоган назвал геноцид индейцев «темной страницей в истории США».

Он призвал главу американского государства Дональда Трампа не приносит в жертву отношения США и Турции, а также «не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики».

Эрдоган считает, что эти события должны оценивать историки, а не политики.

Президент Турции подчеркнул, что турецкая сторона «открыла более миллиона документов о событиях 1915 года» и может говорить «с документами в руках», передает РИА «Новости».

«Приезжайте, изучайте», – призвал Эрдоган.

Напомним, Палата представителей и Сенат Конгресса США приняли резолюции, согласно которым Вашингтон официально признает геноцид армян в Османской империи в 1915 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом решении, на которое США не решались долгие годы.

Геноцид армянского народа в Османской Турции первым в 1965 году признал Уругвай, а затем – около 20 государств, в том числе Россия.

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