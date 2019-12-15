Хафтару понадобилось подкрепление в Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, который ранее объявил о начале решающего сражения за Триполи, приказал направить дополнительные подразделения в столицу Ливии, сообщает Sky News Arabia.

Об этом сообщает РИА «Новости».

12 декабря Хафтар объявил о начале решающей битвы за Триполи. После этого сообщалось, что ЛНА установила контроль над одной из центральных дорог в ливийскую столицу.