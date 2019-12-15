Менеджер Вакарчука перекрасилась в блондинку ради «величия арийской расы»

Менеджер группы «Океан Эльзы», лидером которой является украинский депутат Святослав Вакарчук, Виктория Хоменко заявила, что перекрасилась в блондинку «ради величия арийской расы». Таким образом она решила высмеять версию следствия о мотивах убийства журналиста Павла Шеремета.

«Увлекшись ультранационалистскими идеями, культивируя величие арийской расы, для дестабилизации ситуации в стране решила перекраситься в блондинку. А что для дестабилизации ситуации сделал ты?» – написала она в Facebook, опубликовав свое фото, сообщает «Страна».

Сейчас пост уже недоступен, однако портал сохранил скриншот сообщения.

Ранее Андрей Антоненко, главный подозреваемый по делу об убийстве Шеремета, на суде опроверг свою приверженность «арийским» идеям.

Версия о дестабилизации ситуации в стране является главной для следователей в этом деле.