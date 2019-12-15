Ротару оценила концерт в России

Певица София Ротару, возвращение которой в Россию с новогодними гастролями вызвало бурную общественную дискуссию, поделилась впечатлениями от своего выступления на фестивале «Легенды Ретро FM» в Москве.

«Вот оно счастье с моими зрителями. Бесподобный концерт. Я счастлива, как никогда!» – сказала артистка. Видео с участием певицы опубликовал Пятый канал.

По информации канала, в отличие от других исполнителей, Ротару не вышла к журналистам и покинула Дворец спорта «Мегаспорт» в сопровождении охраны.

Народная артистка СССР и Украины София Ротару с 1973 года участвовала в программе «Песня года», однако в прошлом году отменила свое выступление на фоне введенного на Украине военного положения. В этому году Ротару решила вернуться в Россию на новогодние гастроли.

Новость вызвала большой общественный резонанс: многие вспомнили, что Ротару, по информации украинских СМИ, пожертвовала значительную сумму денег ВСУ за время проведения ими карательной операции в Донбассе. Представитель Ротару опроверг эти сообщения, подчеркнув, что певица является миролюбивым человеком.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что в России «устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги», а «дома», в других странах, клянут Россию почем зря.

Многие, напротив, выразили Ротару поддержку. Так, музыкальный критик Артур Гаспарян раскритиковал «ватную шушеру», которая негативно отреагировала на новогодние гастроли Ротару.

Между тем 8 декабря певица выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.

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