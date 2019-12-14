В ОСК разъяснили вопрос ремонта «Адмирала Кузнецова»

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов ответил на вопрос о том, остановится ли ли ремонт единственного в составе флота России атомного авианосца на время расследования причин пожара.

«Нет, конечно. Пароход большой, работы продолжаем», – передает «Интерфакс» слова Рахманова.

Пожар на крейсере начался в Мурманске в четверг утром.12 человек пострадали, судьба еще двоих неизвестна. Причиной названа искра, попавшая в трюм с остатками мазута во время сварки. В то же время источник назвал наиболее вероятной причиной пожара на «Адмирале Кузнецове» разгильдяйство.

Примечательно, что инциденты, включая пожары, не редкость на борту этого корабля. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, пора ли прощаться с «Адмиралом Кузнецовым».

Напомним, в пятницу в экстренных службах заявили, что количество погибших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до двух человек.