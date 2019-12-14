При пожаре в наркодиспансере в Тюмени погиб человек

В результате пожара в наркологическом диспансере в Тюмени погиб один человек, еще семеро пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Спасены 13 и эвакуированы 116 человек. В результате пожара, площадь которого составила 10 кв. метров, один человек погиб и семь пострадали», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Всех пострадавших доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь.

В министерстве уточнили, что пожар произошел на втором этаже наркологического диспансера около 23.00 мск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден дым из окна второго этажа. В 23.26 пожар был ликвидирован.

В экстренных службах сообщили, что рассматривается несколько версий случившегося. «По одной из них, он начался из-за неосторожного обращения с огнем, возможно, при курении. Не исключена и электротехническая версия», – сказал источник.

В МЧС сообщили, что эвакуированные пациенты уже вернулись в диспансер. Пострадавшие в основном получили отравление продуктами горения.

В апреле в Рыбинске Ярославской области произошел пожар в психоневрологическом диспансере.