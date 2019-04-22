Психдиспансер загорелся под Ярославлем

В Рыбинске Ярославской области начался пожар в психоневрологическом диспансере, сообщили в региональном МЧС.

Огонь охватил площадь 50 кв. метров, передает РИА «Новости».

В момент возгорания в здании находились восемь сотрудников, которые были оперативно эвакуированы. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Для тушения огня на место происшествия направлен вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Сейчас в ликвидации пожара задействованы 70 человек и 19 единиц техники. Отмечается, что в настоящее время пожар локализован.

В конце прошлого года произошел пожар в воронежском психоневрологическом интернате. Погибли 23 человека. Сообщалось, что очаг пожара находился в одной из палат.